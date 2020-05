Eurovision Home Concerts, Ep. 5: Senhit, Roxen, Ben Dolic e molti altri

Prosegue Eurovision Home Concerts, il fomat ideato per tutti i fan del contest in isolamento.

Si tratta di una serie di esibizioni “casalinghe” che coinvolgono, ogni venerdì, artisti che hanno partecipato alla manifestazione in vari anni, ma anche alcuni tra i prescelti per l’edizione 2020, purtroppo cancellata.

Ogni artista, in particolare, è chiamato a eseguire la propria canzone eurovisiva e una cover, scelta fra alcune opzioni proposte dagli stessi cantanti al pubblico votante sugli account Twitter e Instagram dell’Eurovision Song Contest.

Nove gli ospiti di questa settimana di Eurovision Home Concerts, tra molti protagonisti del 2020 e un paio di concorrenti dalle recenti edizioni.

Ad inaugurare l’episodio gli Zibbz, in gara per la Svizzera nel 2018. Il duo di fratelli ha cantato al piano “Stones”, eliminata quell’anno in semifinale, ma molto apprezzata dai fan del contest.

A seguire Ben Dolic, fra i favoriti di quest’anno con la sua “Violent thing” per la Germania, proposta dal cantante in maniera essenziale, su base originale.

Stessa idea della romena Roxen, sempre più vicina a Billie Eilish anche dal punto di vista estetico, che con luce spenta in camera e gli effetti di un proiettore puntati addosso, ha interpretato “Alcohol you”.

Versioni acustiche chitarra e voce per il francese Tom Leeb, l’americano Sandro, in forza per Cipro, i bielorussi VAL e il tedesco Michael Schulte, delle rispettive “Mon alliée (The Best in Me)”, “Running”, “Da vidna” e “You let me walk alone”.

Grande sforzo per la lettone Samanta Tina che ha allestito una performance esclusiva di “Still breathing” su una terrazza, con tanto di abito utilizzato nella finale nazionale, allestimenti scenici e coriste vestite a tema.

A rubare la scena nella prima parte dell’episodio è pero l’italo-eritrea Senhit, che avrebbe cantato “Freaky!” per San Marino.

La cantante, coadiuvata da Luca Tommassini e il suo team alla produzione, ha offerto al pubblico, dal suo salotto di casa, un vero e proprio show con effetti psichedelici e coloratissimi e un collage di video tratti della #FreakyDance lanciata con successo su Instagram e TikTok.

Un bel biglietto da visita per un’ipotetica finale, se la kermesse fosse andata in onda regolarmente.

Nella seconda parte dell’episodio, gli stessi artisti hanno poi proposto una cover.

Performance su voce e base, stile karaoke, per Ben Dolic e Roxen, che hanno eseguito “Beautiful mess” del bulgaro Kristian Kostov (2017) e “Undo” della svedese Sanna Nielsen (2014).

Tom Leeb ha invece proposto l’ennesima versione di “Arcade” del vincitore in carica Duncan Laurence, accompagnato dalla sua chitarra, così come Michael Schulte, che ha interpretato “Together” di Ryan O’Shaughnessy (2018).

Reinterpretazioni acustiche, voce e chitarra, anche per i VAL con “Rhythm inside” di Loic Nottet (2015) e Sandro con “Tonight again” di Guy Sebastian (2015). Al piano, invece, “Nobody but you” di Cesar Sampson (2018), cantata e suonata dagli Zibbz.

Scatenata in soggiorno Samanta Tina che ha coinvolto gli utenti collegati in diretta con “Shady lady” di Ani Lorak (2008), brano che le calza a pennello.

Emozionante, infine, Senhit. Atmosfera soffusa, seduta a terra circondata da candele accese, la cantante ha fatto sua “L’essenziale” di Marco Mengoni (2013), proposta con un rinnovato arrangiamento.

Qui di seguito il quinto episodio di Eurovision Home Concerts, buona visione!

Gli account dell’Eurovision hanno già svelato parte dei prossimi ospiti di Eurovision Home Concerts: la britannica Surie, la maltese Michela, l’islandese Hera Björk, la slovena Lea Sirk, le svedesi The Mamas, l’azera Efendi, l’albanese Arilena Ara, gli irlandesi Jedward, il ceco Benny Cristo, il britannico James Newman, lo spagnolo Blas Canto, i romeni Paula Seling & Ovi e la portoghese Suzy.