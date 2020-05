Eurovision: Europe Shine a Light, anche su Rai 4 con il commento di Ema Stokholma e Gino Castaldo

Non ci saranno soltanto Federico Russo e Flavio Insinna a commentare lo speciale Eurovision: Europe Shine a Light la sera del 16 maggio.

Se la “storica” coppia è confermata su Rai 1 a partire dalle ore 20,35 con un’anteprima e a seguire con un segmento a conclusione dell’evento, un’alternativa sarà disponibile su Rai 4 – presente al canale 21 del digitale terrestre – che a partire dalle ore 21 prenderà la linea del segnale internazionale e vi aggiungerà il commento di Ema Stokholma e Gino Castaldo, già precedentemente confermati per la diretta radiofonica di Rai Radio 2.

Sono quindi ben tre le emissioni Rai coinvolte, due televisive e una radio (senza considerare il live streaming e le versioni HD), che andranno a coprire l’evento organizzato negli studi televisivi di Hilversum, municipalità situata nella parte settentrionale dei Paesi Bassi dove si svolse il contest nel 1958 e a cui spesso ci si riferisce come “media city” per la presenza di numerosi studi di produzione e della sede amministrativa del broadcaster pubblico olandese.

Sempre da questa città, durante le finali dell’Eurovision, avviene il collegamento per la comunicazione dei voti della giuria dei Paesi Bassi.

Ema Stokholma, conduttrice classe 1983, ha più volte avuto modo di confrontarsi con l’universo eurovisivo: nel 2019 ha annunciato i voti per l’Italia nel corso della finale di Tel Aviv; ha commentato con Federico Russo le semifinali su Rai 4 e si è occupata della radiocronaca dell’ESC sempre su Rai Radio 2 (quest’ultima circostanza avvenuta anche nel 2018 e 2017).

Gino Castaldo, giornalista e critico musicale nato nel 1950, si occupa da tempo di radio e di recente ha quasi sempre fatto coppia fissa con la Stokholma, in particolare per il programma musicale Back2Back e per le radiocronache delle ultime tre edizioni del Festival di Sanremo. La prima prova con l’Eurovision risale allo scorso anno, quindi quella di Eurovision: Europe Shine a Light è la sua seconda esperienza e la prima su Rai 4.