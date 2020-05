Eurovision, Europe Shine a Light: gli ospiti della serata speciale

Ufficiale il quadro degli ospiti che animeranno Eurovision: Europe Shine a Light, il programma che sabato 16 Maggio sostituirà l’Eurovision Song Contest 2020, cancellato per la pandemia da Coronavirus e che in Italia sarà trasmesso su Rai 1 e Rai Play con il commento di Federico Russo e Flavio Insinna e sui Rai 4 e Radio 2 con il commento di Gino Castaldo ed Ema Stockholma.

Ci saranno le esibizioni di diversi ex vincitori: la greca Helena Paparizou, che si impose nel 2005 con “My number one“; Marija Serifovic, vincitrice per la Serbia nel 2007 con “Molitva“; Ell & Nikki, campioni 2011 in quota Azerbaigian con “Running scared”; Mans Zelmerlow, vincitore 2015 per la Svezia con “Heroes”; Gali Atari, israeliana e trionfatrice nel 1979 con “Hallelujah“.

Tutti canteranno le rispettive canzoni vincitrici (nel caso di Gali Atari, invece che dai Milk and Honey sarà accompagnata da un coro di ex partecipanti allo Junior Eurovision).

Ci sarà anche Netta, vincitrice nel 2018 per Israele con “Toy“, che eseguirà una versione acustica del suo nuovo singolo che ha un messaggio speciale dedicato a questi giorni.

Ascolteremo poi altri due successi eurovisivi: “Fuego“, interpretato da Eleni Foureira, seconda nel 2018 proprio dietro a Netta in quota Cipro ed “Ein biΒchen frieden“, canzone con cui Nicole nel 1982 ha trionfato per la Germania, che sarà eseguita dal tedesco Michael Schulte, quarto nel 2018, in duetto con Ilse De Lange dei The Common Linnets, seconda nel 2014.

Infine sono previsti interventi di Duncan Laurence, il campione in carica, che si esibirà nel suo nuovo singolo e del commentatore della BBC Graham Norton.

Un altro brano eurovisivo, come era già stato annunciato, sarà “Hold me now'”con cui Johnny Logan ha vinto nel 1980 per l’Irlanda: verrà mostrato un video realizzato con i fan della rassegna che lo cantano (in proposito era stata lanciata una apposita ‘call’).

I 41 cantanti che avrebbero dovuto prendere parte al concorso e che saranno presenti con spezzoni dei loro brani, canteranno poi tutti insieme “Love shine a light”, con cui Katrina & The Waves ha vinto per il Regno Unito nel 1997.