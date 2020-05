Eurovision 2021, il Governo olandese: “No ad eventi di massa senza un vaccino contro il Coronavirus”

Non trova pace il futuro dell’Eurovision Song Contest, almeno nel breve termine. Se da una parte la città di Rotterdam ha approvato il finanziamento di 6.7 milioni necessario affinché l’edizione 2021 si svolga nel luogo designato per il 2020 prima della cancellazione per pandemia di coronavirus, dall’altra arrivano notizie non allegre dal Governo olandese.

A creare scompiglio ci pensa il fatto che non verranno autorizzati eventi con assembramenti di massa nei Paesi Bassi fino a quando non sarà trovato un vaccino contro il Covid-19, come da annuncio del Ministro della Salute, Hugo de Jonge.

Com’è noto, c’è in corso un’autentica corsa per riuscire a mettere a punto tale vaccino in tempi piuttosto brevi. Le previsioni più ottimistiche sono di sei mesi, ma non è improbabile poterlo avere soltanto tra un anno o 18 mesi.

Simili timori stanno attraversando molti Paesi, tant’è vero che secondo qualcuno ci sarebbero dei pericoli anche per le Olimpiadi di Tokyo, rinviate dal 2020 al 2021 proprio a causa delle numerosissime conseguenze della pandemia sul mondo dello sport, fermato praticamente in blocco.

Per quanto riguarda l’Eurovision, una persona interna alla NPO, una delle tre tv organizzatrici, ha dichiarato a RTL Nieuws:

Comprendiamo che il pubblico vorrebbe sapere se le misure dovute al Coronavirus avranno effetti sull’organizzazione di eventi come l’Eurovision 2021. Chiaramente la saluta di partecipanti, lavoratori e visitatori è al primo posto. Al momento è troppo presto per dare informazioni sull’organizzazione e sulla forma dell’Eurovision 2021. Ci ritorneremo più avanti in questo mese.

Il riferimento è a un meeting previsto tra NPO, NOS, AVROTROS, EBU e Consiglio di Rotterdam per discutere proprio delle misure governative, che è probabile restino effettive per circa un anno.