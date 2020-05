Diodato illuminerà l’Arena di Verona per Eurovision: Europe Shine a Light?

Potrebbe essere l’Arena di Verona il “posto speciale” a cui fanno riferimento Flavio Insinna e Federico Russo nello spot Rai per promuovere la serata del 16 Maggio Eurovision: Europe Shine a Light.

Sembra proprio che il cantautore pugliese, vincitore del Festival di Sanremo e fresco vincitore anche del David di Donatello per “Che Vita Meravigliosa”, questo weekend salirà sul palco dell’anfiteatro veronese, scenario di numerosi concerti-evento di grande successo e del festival lirico tra i più importanti a livello internazionale.

Nella conferenza stampa odierna che il sindaco di Verona, Federico Sboarina, tiene quotidianamente per gli aggiornamenti sulla situazione legata alla pandemia da Covid-19, il primo cittadino ha annunciato la presenza di Diodato nella città scaligera:

Siamo pronti per riaccendere l’Arena ad agosto con un’edizione straordinaria. […] Oggi vi annuncio che arriverà Diodato e che farà una registrazione all’interno dell’Arena che per l’occasione sarà stupenda. La registrazione verrà poi pubblicata e resa nota la prossima settimana e permetterà di accendere nuovamente la città e far ammirare l’Arena di Verona a tutti, a livello internazionale.

Nessun riferimento esplicito all’Eurovision Song Contest ma è chiaro che l’evento internazionale della prossima settimana non può che essere lo show Eurovision: Europe Shine a Light.

Sboarina ha aggiunto:

Non posso svelarvi altro, posso di certo dirvi che non ci sarà un pubblico, nessuno potrà accedere o partecipare alla registrazione quindi non recatevi all’Arena per poter fare delle foto o per vedere […]. Sarà l’occasione perfetta per sfruttare la bellezza della città, ci è stato chiesto che sia la nostra città a rappresentare una partenza, è un segno fondamentale.

Sarà l’Arena di Verona il simbolo italiano che andrà ad illuminarsi durante il segmento intitolato “Europe Shine a Landmark” dove ogni paese partecipante è invitato ad illuminare un monumento, od un luogo, simbolo della propria nazione?

Non ci resta che attendere la messa in onda sabato 16 Maggio a partire dalle 20:35 su Rai 1 e dalle 21 su Rai 4, RaiPlay e Rai Radio 2 per scoprirlo.