Eurovision, Europe Shine a Light: ci saranno anche Mahmood, Gabbani, Il Volo, Meta, Moro e Michielin. Lo spot

Arriva lo spot ufficiale della Rai per Eurovision, Europe Shine a light, lo show che sostituisce l’edizione 2020 dell’Eurovision Song Contest cancellato per la pandemia da Coronavirus e dove vengono annunciati diversi ospiti dalle passate edizioni.

L’evento comincerà alle 20.35 in diretta su Rai 1 e RaiPlay quindi con una ricca anteprima dello show, che vedrà ospiti dei conduttori Federico Russo e Flavio Insinna oltre a Diodato, rappresentante italiano 2020, anche i rappresentanti delle ultime cinque edizioni.

Parliamo de Il Volo, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Ermal Meta con Fabrizio Moro e Mahmood.

Rai 4 annuncia invece con un tweet la trasmissione in simulcast con Radio 2 dello stesso show (come avevamo anticipato nei giorni scorsi): gli spettatori di questa rete potranno quindi avere il commento di Ema Stockholma e Gino Castaldo, ormai rodata coppia radiofonica.

Lo stesso tweet conferma anche la trasmissione in seconda serata delle ultime quattro finali dell’Eurovision su Rai Premium (qui maggiori dettagli) .

Il 16 maggio alle 21 trasmetteremo #Eurovision: Europe Shine a Light, una serata speciale in simulcast con @RaiPlay, @RaiRadio2 e il commento di @emastokholma e @GinoCastaldo.

Dal 10 maggio @RaiPremium trasmetterà il best of delle serate degli ultimi anni@EurovisionRai pic.twitter.com/VPPbpwoqNe

