San Marino RTV, ecco “Eurovision 2020: una serata in musica”, con votazioni online

Anche San Marino RTV si aggiunge alla lista delle emittenti che organizzano una programmazione speciale e supplementare nella settimana eurovisiva. Poco fa l’emittente del Titano ha annunciato che venerdì 15 maggio alle ore 20 andrà in onda “Eurovision 2020: una serata in musica”.

Come avevamo annunciato c’erano novità che avrebbero riguardato Lia Fiorio e Gigi Restivo, le due storiche voci al commento dell’Eurovision per San Marino: ebbene, saranno loro ad accompagnare il pubblico nel viaggio attraverso i video dei 41 brani che avrebbero dovuto gareggiare a Rotterdam se l’Eurovision Song Contest 2020 non fosse stato cancellato dalla pandemia per Coronavirus.

Alla serata parteciperanno anche alcuni ospiti del mondo eurovisivo.

Da oggi – e fino a giovedì 14 maggio – è possibile votare sul sito dell’emittente a questo link, per scegliere la canzone preferita fra le 41 dell’edizione.

Per il sondaggio è valido un solo voto per dispositivo. Il vincitore verrà annunciato proprio da Lia e Gigi durante la serata del 15 maggio. La serata andrà in contemporanea anche su Radio San Marino.

Naturalmente poi San Marino RTV sabato 16 maggio trasmetterà anche “Eurovision: Europe Shine a Light“, lo show celebrativo dell’edizione. Non sono ancora stati annunciati i commentatori della serata per la tv del Titano.