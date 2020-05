Eurovision, Europe Shine a Light: online la guida gratuita all’evento

Eurofestival News scende in campo, anche quest’anno, con la Guida dedicata all’Eurovision Song Contest.

Come è noto, non ci sarà l’edizione 2020, cancellata dalla pandemia di Coronavirus, ma dato che sabato 16 maggio andrà in scena lo speciale show celebrativo (non competitivo) Eurovision: Europe Shine a Light, abbiamo pensato di realizzare ugualmente una guida apposita.

Un vademecum per coloro che si avvicinano al mondo eurovisivo per la prima volta ed allo stesso tempo un accompagnamento ricco di informazioni anche per i fan, il tutto in una mini guida di oltre 20 pagine e di facile lettura.

All’interno troverete come si è arrivati alla decisione di cancellare l’Eurovision 2020, quali sono state le reazioni e alcuni dei punti focali dello show.

Ad esempio, vi porteremo alla scoperta delle due canzoni “corali” che verranno eseguite, che sono molto popolari fra i fan europei ma meno al pubblico italiano, anche a causa della nostra lunga assenza ed in generale di una memoria storica che nel nostro paese è andata persa e che le nuove generazioni di fan non conoscono o conoscono molto poco.

Non mancheranno poi le schede dei 41 cantanti, con le rispettive canzoni, che saranno proposte nel corso della serata oltre a diverse curiosità. Come ogni anno mettiamo a disposizione la nostra guida in modo totalmente gratuito a tutti i nostri lettori.

Ecco i download disponibili: versione PDF | versione digitale