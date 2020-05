Eurovision Song Celebration 2020: il resoconto della prima semifinale e i contributi dei fan

Il canale YouTube dell’Eurovision Song Contest ha mandato in onda questa sera, nel corso di un’ora e mezza, la prima parte di due dedicate agli artisti che si sarebbero dovuti esibire nella prima semifinale di questa edizione organizzata dai Paesi Bassi e poi cancellata per la pandemia di Coronavirus.

Eurovision Song Celebration 2020, questo il nome dell’iniziativa, ha proposto i video ufficiali (non le esibizioni live) di quelli che dovevano essere i 17 artisti in gara nella prima semifinale, con l’aggiunta di 3 dei Big 5+1 (il +1 è il paese ospitante) che avremmo visto direttamente in finale (e con diritto di voto nella prima semifinale), ovvero: Italia, Germania e Paesi Bassi.

Questo l’ordine dei brani proposti e, a seguire, il video integrale di quanto visto questa sera:

Svezia – The Mamas – Move Bielorussia – VAL – Da vidna (Да відна) Australia – Montaigne – Don’t Break Me Macedonia del Nord – Vasil – You Slovenia – Ana Soklič – Voda Lituania – The Roop – On Fire Irlanda – Lesley Roy – Story of My Life Russia – Little Big – Uno Belgio – Hooverphonic – Release Me Malta – Destiny – All of My Love Croazia – Damir Kedžo – Divlji vjetre Azerbaigian – Efendi – Cleopatra Cipro – Sandro – Running Norvegia – Ulrikke – Attention Israele – Eden Alene – Feker libi” (ፍቅር ልቤ) Romania – Roxen – Alcohol You Ucraina – Go_A – Solovey” (Соловей)

Alla fine dei video ufficiali delle 20 canzoni è stato mostrato un recap contenente le canzoni reinterpretate dai fan, di tutte le età e da tutta Europa, Italia compresa.

Uno spazio è stato anche dedicato, un quarto d’ora prima, alle reazioni di alcuni noti youtuber durante l’ascolto dei brani, mentre nella prima parte dell’evento abbiamo potuto ascoltare delle versioni arrangiate in maniera alternativa dagli artisti stessi.

Nel corso dello show è stata inoltre mostrata la Top 3 di alcuni degli artisti che avremmo visto in gara in questa edizione. In particolare, Ulrikke ha messo al secondo posto delle sue canzoni eurovisive preferite di sempre “Soldi”, con cui Mahmood, lo scorso anno, ha raggiunto il secondo posto a Tel Aviv in rappresentanza dell’Italia.

Giovedi 14 maggio, sempre dalle 21, sarà possibile guardare la seconda parte della Eurovision Song Celebration 2020, mentre sabato lo spazio sarà tutto per Europe Shine a Light, lo show sostitutivo a quello che doveva essere il live da Rotterdam.