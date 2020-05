Benny Cristo rappresenterà la Repubblica Ceca all’Eurovision 2021

CT, la televisione nazionale ceca, ha annunciato quest’oggi che sarà Benny Cristo a rappresentare la Repubblica Ceca all’Eurovision Song Contest 2021, data la ormai nota cancellazione dell’Eurovision Song Contest 2020 a Rotterdam a causa della pandemia del COVID-19.

Benny Cristo avrebbe dovuto rappresentare la Repubblica Ceca sul palco dell’Ahoy Rotterdam quest’anno con il brano ‘’Kemama’’. Con la cancellazione dell’Eurovision 2020, la CT ha voluto dare la possibilità a Benny Cristo di tornare rappresentare il paese anche l’anno prossimo, anche se il brano del 2021 dovrà essere inedito.

Lucie Kapounová, manager della tv pubblica ceca, in merito alla scelta di riproporre Benny Cristo anche per l’Eurovision 2021, ha riferito:

Benny ha vinto la finale nazionale quest’anno, ma sfortunatamente non avrà la possibilità di esibirsi sul magnifico palco dell’Eurovision Song Contest, così abbiamo deciso di selezionarlo internamente come rappresentante della Repubblica Ceca per l’Eurovision 2021.

La manager ha anche aggiunto che spera di coinvolgere il pubblico nel processo di selezione della canzone che Benny Cristo dovrà portare sul palco di Rotterdam il prossimo anno. Non sono stati rilasciati altri dettagli, ma promette che i telespettatori saranno continuamente tenuti aggiornati riguardo il processo di selezione della canzone.

Lo stesso Benny Cristo ha dichiarato:

Sono veramente felice che la CT mi abbia dato la possibilità di mostrare me stesso e la mia musica anche l’anno prossimo. Io posso promettere a tutti i miei fans e agli spettatori che userò tutto questo tempo per fare del mio meglio. Dobbiamo guardare al futuro.

Benny Cristo è divenuto famoso in patria dopo essersi qualificato per la finale del talent show ”Superstar”, durante l’edizione del 2009. Da quel momento in poi ha rilasciato tre album, tre EP e diversi singoli. Il suo più recente sinigolo, oltre ‘’Kemama’’, si chiama ‘’Aleiaio’’e ha guadagnato la top 3 nella Radio Top 100 in Repubblica Ceca.

Così anche la Repubblica Ceca, come molti altri paesi in gara, ha confermato l’artista selezionato per l’edizione del 2020 anche per l’edizione successiva. Di seguito tutti i paesi che hanno confermato gli artisti selezionati per il 2020 anche per il 2021: