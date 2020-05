Eurovision, Europe Shine a Light: San Marino RTV trasmetterà lo show di Rai1

Sabato 16 maggio Eurovision: Europe Shine a Light andrà in onda anche su San Marino RTV.

L’emittente della Repubblica del Titano non produrrà uno show in proprio, ma riprenderà il segnale di Rai1, proponendo quindi agli spettatori la stessa versione che il pubblico italiano potrà seguire su Rai1, Rai4 e RaiPlay a partire dalle 20.30, con il commento di Flavio Insinna e Federico Russo.

Come simbolo di questa collaborazione sancita fra Italia e San Marino, tra i contenuti RAI di Eurovision: Europe Shine a Light ci sarà anche un intervento speciale di Senhit, la cantante italo-eritrea che avrebbe dovuto rappresentare la Serenissima a Rotterdam con “Freaky!”.

San Marino RTV, tuttavia, farà la sua parte nelle programmazioni a tema eurovisivo con lo speciale Eurovision 2020: una serata in musica, trasmesso venerdì 15 maggio alle 20.

Condotta dalle voci ormai consuete di Lia Fiorio e Gigi Restivo, la serata vedrà scorrere i videoclip dei 41 brani che avrebbero dovuto partecipare all’Eurovision di quest’anno.

Ci sarà anche un vincitore, scelto dal pubblico che fino a stasera alle 20 potrà esprimere la propria preferenza sul sito dell’emittente sammarinese.

Nel comunicare la decisione di trasmettere integralmente lo show di Rai1 sulle proprie frequenze, il direttore generale di San Marino RTV Carlo Romeo è tornato sulla cancellazione dell’Eurovision 2020, confermandosi in disaccordo con le decisioni dell’EBU:

San Marino RTV riprenderà il segnale di Rai Uno e trasmetterà il programma “Europe: Shine a Light” nella versione della consociata RAI. RAI e San Marino RTV hanno combattuto insieme per salvare Rotterdam 2020 inviando proposte alternative alla cancellazione decisa da EBU. Il sentire comune era quello di unire l’Europa nonostante tutte le difficoltà, anzi, proprio a causa delle difficoltà del momento. In virtù della collaborazione con RAI, San Marino RTV ha quindi deciso di trasmettere il programma italiano.

Parole dure, che si concludono con l’annuncio di un’iniziativa particolare:

Brutta, bruttissima pagina la gestione olandese di Esc 2020. Confusione, scoordinamento, fughe di notizie importanti, trattative improbabili con gli alberghi eccetera. Ma soprattutto una visione europea nel corso di una emergenza straordinaria che non è riuscita a dare il senso del “noi”, ma piuttosto una somma di tanti “io” con il rischio di beceri nazionalismi di ritorno. Non a caso, appena si chiuderà il programma Esc 2020, la sera del 16 maggio, San Marino Rtv manderà in onda in tutto il continente europeo, in versione integrale e in originale, lo storico discorso sull’Europa tenuto da François Mitterrand nel gennaio 1995 al Parlamento Europeo“.