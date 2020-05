Eurovision Song Celebration 2020: il resoconto della seconda semifinale e i contributi dei fan

Anche questa sera il canale YouTube dell’Eurovision Song Contest ha mandato in onda, per una durata di circa un’ora e mezza, il resoconto di quella che sarebbe stata la seconda semifinale del concorso. Quest’ultima si sarebbe dovuta tenere stasera, ma la pandemia di coronavirus ha impedito la possibilità di riunirsi all’Ahoy di Rotterdam.

Eurovision Song Celebration 2020, questo il nome dell’iniziativa, ha proposto i video ufficiali (e non, dunque, le esibizioni dal vivo) di quelli che dovevano essere i 18 artisti in gara nella suddetta semifinale, con l’aggiunta di 3 dei Big 5+Paese ospitante, che avremmo visto direttamente in finale (e con diritto di voto nella seconda semifinale), cioè Francia, Regno Unito e Spagna.

Questo l’ordine dei brani proposti e, a seguire, il video integrale di quanto visto questa sera:

Grecia – Stefania – Superg!rl Estonia – Uku Suviste – What Love Is Austria – Vincent Bueno – Alive Moldavia – Natalia Gordienko – Prison San Marino – Senhit – Freaky! Repubblica Ceca – Benny Cristo – Kemama Serbia – Hurricane – Hasta la vista Polonia- Alicja – Empires Islanda – Daði og Gagnamagnið – Think About Things Svizzera – Gjon’s Tears – Répondez-moi Danimarca – Ben & Tan – Yes Albania – Arilena Ara – Fall from the Sky Finlandia – Aksel – Looking Back Armenia – Athena Manoukian – Chains on You Portogallo – Elisa – Medo de sentir Georgia – Tornike Kipiani – Take Me as I Am Bulgaria – Victoria – Tears Getting Sober Lettonia – Samanta Tīna – Still Breathing

Alla fine dei video ufficiali delle 20 canzoni è stato mostrato un recap contenente le canzoni reinterpretate dai fan, di tutte le età e da tutta Europa, Italia compresa (menzione speciale per la coppia con la mascherina mostrata durante il passaggio della canzone georgiana).

Uno spazio è stato anche dedicato, un quarto d’ora prima, alle reazioni di alcuni noti youtuber durante l’ascolto dei brani.

Nel corso dello show sono state mostrate le cover in altre lingue di alcune delle canzoni presentate.

Sabato dalle 20.30 su Rai1, Rai4, RaiPlay e Radio2 lo spazio sarà tutto per Europe Shine a Light, lo show sostitutivo della finale dell’Eurovision Song Contest 2020.