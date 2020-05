Eurovision Song Contest, Simona Martorelli nuova capodelegazione Rai

Simona Martorelli è la nuova capodelegazione della Rai all’Eurovision Song Contest. La prima uscita ufficiale c’è stata questa mattina nel corso della conferenza stampa di presentazione di Eurovision, Europe Shine a Light.

A lei, che prende il posto di Nicola Caligiore, l’uomo che ha più contribuito al rilancio dell’Eurovision in Italia dopo una lunga assenza, è toccato di presentare alla stampa italiana Jon Ola Sand, il supervisore del concorso, in una curiosa situazione, visto che il manager norvegese è invece al passo d’addio.

Romana, classe 1959, laureata in Scienza Politiche, ha conseguito alla New York University con borsa di studio Fulbright un Master of Arts in “United Nations and International Studies”.

Lunga militanza per lei in Rai, dove è stata assunta nel 1984 ed ha percorso tutta la trafila professionale, assumendo i primi incarichi dirigenziali nel 1999.

Grande esperienza anche in ambito europeo, visto che sempre dal 1999 ha iniziato a lavorare presso gli uffici Rai di Bruxelles, dapprima alle dirette dipendenze della Direzione Relazioni Istituzionali, con l’incarico di seguire i rapporti con la Commissione Europea – con particolare riguardo ai problemi del settore radiotelevisivo – e con altre istituzioni di natura sovranazionale.

Dal 2001 al 2004, fermo restando il distacco presso gli uffici RAI di Bruxelles, opera alle dirette dipendenze del Direttore della Direzione Relazioni Istituzionali. A seguito del riassetto organizzativo aziendale dell’ottobre 2004, viene poi inquadrata nell’ambito della Direzione Comunicazione, Relazioni Esterne e Istituzionali – Direzione Relazioni con le Istituzioni.