Eurovision Song Contest: la storia dei Fire Saga, dal 26 giugno su Netflix

Dopo un primo rinvio è stata annunciata pochi minuti fa la data di uscita del film sull’Eurovision: il 26 giugno sarà disponibile su Netflix Italia “Eurovision Song Contest: la storia dei Fire Saga”.

Il film racconterà l’avventura eurovisiva della coppia di musicisti islandesi Lars Erickssong e Sigrit Ericksdottir, interpretati da Will Ferrell e Rachel McAdams.

Nel cast figurano Pierce Brosnan, Demi Lovato, Dan Stevens, Natasia Demetriou, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Björn Hlynur Haraldsson, Nína Dögg Filippusdóttir, Ólafur Darri Ólafsson e Salvador Sobral, vincitore nel 2017.

Oltre alla data della premiere è stata rilasciata, ed è già disponibile su Spotify e le altre piattaforme di streaming “Volcano Man”.

Interpretato dallo stesso Ferrell e My Marianne, pseudonimo sotto il quale dovrebbe nascondersi la svedese Molly Sanden (Melodifestivalen 2009, 2012, 2016) il cui nome completo all’anagrafe è Molly My Marianne Sanden, è un brano che mescola disco, folk e pop, narrando di un “eroe senza tempo”, Volcano Man per l’appunto, protettore dell’amore.

Il risultato appartiene ad un genere raramente portato in gara dall’isola scandinava ma combina molte delle caratteristiche di tante entry eurovisive, di tutto il continente, che si sono succedute negli anni strizzando l’occhio alle atmosfere evocate da “Love Love Peace Peace” eseguita nell’interval act dell’edizione 2016 da Måns Zelmerlöw e Petra Mede.

Essendo solo 1 minuto e 20 secondi non è chiaro se questo, nella pellicola, sarà il brano con il quale i protagonisti cercheranno la gloria nella competizione o solo parte della colonna sonora.

Per scoprilo, non ci resta che attendere la premiere su Netflix di “Eurovision Song Contest: la storia dei Fire Saga” il prossimo 26 giugno, con la regia di David Dobkin e la produzione di Adam McKay, Will Ferrell, Jessica Elbaum e Chris Henchy.