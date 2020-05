Eurovision, Europe Shine a Light: scaletta e commento in real time

21:10 | Parte il primo blocco di 9 canzoni ognuna della durata di 30 secondi con relativo commento degli artisti. Ricordiamo che non c’è gara, dunque niente televoto. Queste le esibizioni in ordine di esibizione:

Israele – Norvegia – Russia – Georgia – Francia

21:04 | Johnny Logan primo ospite della serata evento canta insieme ai conduttori “What’s another year?”, vincitore dell’Eurovision per due volte come cantante e una come autore

21:03 | Viene ricordato Volare di Domenico Modugno(1953)

21:03 | Rai 1 procede con la differita dell’evento con 2 minuti di ritardo, seguiamo la diretta su Rai 4

21:00 | Sul canale Youtube e su Rai 4 parte Eurovision: Europe Shine a Light, su Rai 1 break pubblicitario.

Vengono mostrate le maggiori capitali europee deserte.

20:57 | In onda l’esibizione di Diodato dall’Arena di Verona, illuminata per l’occasione con i colori della bandiera italiana

20:54 | In collegamento con Russo e Insinna arriva Mahmood

20:50 | Un veloce ritorno a Tel Aviv dove si è tenuto l’Eurovision 2019, con incursioni di Mahmood e una clip dell’esibizione live di”Soldi”

20:48 | Presentazione di Diodato che si avvia verso l’Arena di Verona

20:45 | Parte l’anteprima di Europe Shine a Light con Federico Russo e Flavio Insinna

20:44 | Break pubblicitario

20:43 | Breve presentazione dell’anteprima di Europe Shine a Light

20:35 | Come prevedibile, il messaggio del Presidente del Consiglio sta facendo partire in ritardo la messa in onda dell’anteprima di Eurovision: Europe Shine a Light.

Ci siamo, questa sera a partire dalle 20:35 su Rai 1 (discorso del Presidente del Consiglio permettendo) l’anteprima di Eurovision: Europe Shine a Light, con Federico Russo e Flavio Insinna, a seguire, dalle 21, la diretta (trasmessa anche su Rai 4 e Radio 2 Rai, ma con il commento di Ema Stokholma e Gino Castaldo) dell’evento alternativo all’Eurovision 2020.

Per conoscere meglio l’evento, è possibile scaricare gratuitamente la nostra Guida in PDF a questo link (qui in versione digitale).

Eurovision Europe Shine a Light in tv

Ricordiamo che la serata, oltre alla diretta su Rai 1 e Rai 4 può essere seguita, con il commento di Federico Russo e Flavio Insinna, anche su San Marino RTV (canale 73 e 573 del Digitale Terrestre per San Marino, Emilia Romagna e Marche e canale 93 di TivùSat).

In alternativa, per chi volesse seguire lo streaming in lingua originale, senza il commento in italiano, è possibile collegarsi al canale Youtube dell’evento.

Niente televoto

Non trattandosi della gara tra cantanti in rappresentanza dei diversi paesi, lo speciale evento sostitutivo dell’Eurovision 2020 non vedrà dunque l’utilizzo del televoto.

Cosa vedremo

Nella produzione internazionale di Europe Shine a Light vedremo una versione corale di “Love Shine a Light“, oltre a diverse esibizioni di glorie del passato.

Tra di loro, si segnalano Michael Schulte (Germania 2018), Ilse DeLange (Paesi Bassi 2014 con Waylon, The Common Linnets) Johnny Logan (Irlanda 1980 e 1987), Nicole (Germania 1982), Gali Atari (Israele 1979, insieme a un coro di ultimi partecipanti allo Junior Eurovision), Mans Zelmerlow (Svezia 2015), Marija Serifovic (Serbia 2007), Netta (Israele 2018) e Duncan Laurence (Paesi Bassi 2019).

Alcuni proporranno le canzoni che eseguirono in concorso (per Logan la sola “What’s another year“), mentre per Netta e Duncan Laurence il discorso è diverso: l’una si esibirà in “Cuckoo“, l’altro in “Someone else“. Sono inoltre annunciati ospiti a sorpresa.