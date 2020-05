Eurovision Song Contest 2021: per San Marino sarà ancora in gara Senhit

L’annuncio è arrivato durante il filmato che di presentazione della sua canzone ‘Freaky!”, che avrebbe dovuto rappresentare San Marino all’Eurovision 2020 e che invece è stata proposta in estratto a Eurovision: Europe Shine a light!

Sarà ancora Senhit a rappresentare la Repubblica di San Marino anche nella prossima edizione del concorso, che si terrà di nuovo a Rotterdam, dopo l’annuncio avvenuto questa sera nel corso dello speciale da Hilversum

“See you next year” l’annuncio della cantante bolognese, che ha quindi confermato quanto anticipato venerdì sera nel corso dello speciale di San Marino RTV, a conclusione del quale aveva dato appuntamento proprio a questa serata per un annuncio a sorpresa. La canzone però non potrà essere quella di quest’anno, come è noto, perché i brani in gara dovranno essere editi non prima del primo settembre 2020.

Da vedere anche se sarà in qualche modo confermata la collaborazione con Luca Tommassini, direttore artistico della performance 2020.

In collegamento su Rai 1 e San Marino RTV Senhit ha poi detto: “Per me è un onore cantare la libertà in quella che è la più antica Repubblica al Mondo”. La cantante bolognese aveva già cantato per il bicolore nel 2011 con la intensa ballata ‘Stand by”, che non riuscì a superare le semifinali

Qui sotto potete vedere l’esibizione di Senhit durante l’episodio di Eurovision Home Concerts.