Ufficiale: l’Eurovision 2021 si terrà ancora alla Ahoy Arena di Rotterdam

L’edizione 2021 dell’Eurovision Song Contest si terrà di nuovo a Rotterdam (Paesi Bassi) presso la Ahoy Arena. L’annuncio è stato dato nel corso di Eurovision: Europe Shine a Light, lo show che in questa edizione ha sostituito l’Eurovision 2020, cancellato per la pandemia da Coronavirus.

Dopo l’ok del consiglio comunale di Rotterdam al rifinanziamento con ulteriori 6,5 milioni, gli ultimi colloqui hanno sciolto le riserve.

Martin Österdahl, nuovo supervisore esecutivo dell’Eurovision Song Contest, ha dichiarato in merito

Siamo estremamente felici di poter ora andare avanti. È di vitale importanza che l’Eurovision Song Contest ritorni l’anno prossimo e siamo lieti di avere l’impegno necessario dei nostri membri nei Paesi Bassi per riportare questo tanto amato show al pubblico di tutto il mondo. Sono fermamente convinto che tutti noi coinvolti nell’Eurovision Song Contest resisteremo alle sfide e ai cambiamenti per riportare il Contest più forte che mai, garantendo la sua longevità per i decenni a venire.

Sarà quindi Rotterdam, in ogni caso, nonostante il Governo olandese abbia detto ‘NO’ agli eventi di massa prima della diffusione di un vaccino. Jan Ola Sand, predecessore di Österdahl, in una intervista alla tv norvegese, aveva confermato che l’EBU ed i broadcasters olandesi stanno lavorando a vari scenari per garantire la continuità dell’evento.

Shula Rijxman, presidente di NPO, spiega:

Ora più che mai è importante che noi, in quanto emittenti pubbliche, siamo impegnati a continuare questa tradizione europea e stiamo organizzando un grande evento, così che le persone possano guardare avanti in questi tempi difficili. Faremo tutto il possibile per organizzare un Contest molto speciale

Il supervisore esecutivo dello show per conto della tv olandese, Sietse Bakker aggiunge: