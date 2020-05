Eurovision: Europe Shine a Light, è flop di ascolti nel resto d’Europa

Mentre in Italia i 2.763.000 spettatori (11,05% di share), su Rai 1, per Eurovision: Europe Shine a Light (maggiori dettagli qui) sono un dato positivo nonostante l’assenza della competizione (facendo meglio del prestigioso Premio David di Donatello trasmesso l’8 maggio con l’8,3% di share), nel resto d’Europa si sono registrati molti record negativi in termini di ascolto, come già temevamo nel nostro commento della diretta di ieri sera.

Partiamo dai padroni di casa dei Paesi Bassi, che vedono dimezzato il numero di spettatori e passano dai 4.456.000 dello scorso anno (75,3% di share), dove sicuramente incise la grande attesa per Duncan Laurence e la sua “Arcade” candidata al titolo, ai 2.370.000, ben al di sotto dei 3 milioni che seguirono la finale del 2018; la peggiore in termini di ascolto negli ultimi 4 anni.

Il crollo più significativo viene registrato in Grecia dove solo 250.000 persone hanno seguito l’evento in diretta, per uno share del 6,2%, contro 1.847.000 dello scorso anno (share al 50,9%).

Analizzando i dati degli altri membri dei Big 5 il trend negativo si conferma in Spagna, Francia, Regno Unito e Germania.

La Spagna reduce da due annate molto positive che hanno visto, rispettivamente nel 2018 e 2019, 7.170.000 (43% di share) e 5.449.000 (share del 36,8%) spettatori, scende al 7,2% di share con 1.262.000 telespettatori.

Simile anche il risultato tedesco dove dai 8.080.000 telespettatori del 2019 con il 36,5% di share passano a 1.640.000 (share al 7,6%). Sembra dunque che nemmeno il duetto tra Michael Schulte e Ilse DeLange sulle note di “Ein Bisschen Frieden” di Nicole abbia aiutato a coinvolgere più pubblico in patria.

Inoltre, rimanendo sempre in Germania, a fare concorrenza su Pro7 ci ha pensato un altro show alternativo all’Eurovision – Free European Song Contest – seguito da 2.570.000 spettatori e il 9,6% di share.

La Francia si attesta anch’essa intorno al milione di spettatori (1.170.000, 7,5% di share) perdendone però più di 3 milioni e mezzo rispetto all’edizione di Tel Aviv che fu seguita da 4.847.000 francesi con uno share del 30,2%.

In Regno Unito, infine, la diretta condotta come da tradizione da Graham Norton, intervenuto anche nello show, ha raccolto 2,4 milioni di spettatori contro i 7 che avevano seguito la scorsa edizione nonostante l’ultimo posto di Michael Rice.

Nel complesso male anche i dati riguardanti il canale YouTube dell’Eurovision Song Contest: se lo scorso anno, come riferito dall’EBU, i contatti unici nella settimana dell’evento furono 40 milioni, quest’anno conteggiando le visualizzazioni si arriva a 6 milioni scarsi.

Logicamente incide l’assenza di tutti quei contenuti relativi a parti essenziali della competizione come gli snippet delle prove, le interviste sul posto e il “red carpet” inaugurale. Per una volta l’Italia ha fatto meglio di tutti, pur con i tanti limiti del commento durante la diretta, ma ne parleremo più nel dettaglio nella nostra recensione che pubblicheremo in giornata.