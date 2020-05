Eurovision: Europe Shine a Light in vetta tra le tendenze Twitter, ma crolla il numero totale di tweet

Come è andata la speciale serata evento Eurovision: Europe Shine a Light? Per i dati Auditel ovviamente vi diamo appuntamento intorno alle 10 di questa domenica mattina, per ora possiamo limitarci ai riscontri lato social, analizzando in particolare gli hashtag più utilizzati sulla piattaforma Twitter.

Anche quest’anno l’hashtag #Eurovision ha raggiunto la prima posizione nei Trending Topic Twitter sia in Italia che a livello mondiale, il tutto a pochi minuti dall’inizio della diretta, segnale del seguito che in ogni caso ha questo evento.

Sulla mole di tweet ovviamente si paga il prezzo della mancanza della gara vera e propria, con l’hashtag italiano #ESCita che ha ottenuto circa un quinto dei tweet rispetto all’edizione 2019 (poco più di 33.000 fino all’una di notte contro gli oltre 150.000 prodotti per tutta la durata della diretta della finale dello scorso anno).

A nulla tra l’altro è servito tornare a riproporre a video alcuni tweet degli utenti durante la diretta di Rai 1, ma in casa Rai devono avere qualche fissazione per questa soluzione, nonostante dimostrato più volte che le interazioni non aumentano con questo escamotage (e gli oltre 170.000 tweet dello scorso anno ne sono la dimostrazione).

Anche l’hashtag internazionale #Eurovision ha “sofferto” rispetto al 2019, quando a livello mondiale erano stati raggiunti numeri impressionanti, ovvero circa 2 milioni e mezzo di tweet durante tutta la diretta dello show, contro circa 240.000 fino all’una di notte (lo speciale “Europe Shine a Light” era terminato alle 23 su Rai 4 e alle 23:35 su Rai 1).

Da segnalare anche il buon riscontro per l’hashtag #Diodato, dedicato al cantautore che avrebbe dovuto rappresentarci all’Eurovision 2020 e che ci ha regalato una straordinaria ed emozionante esibizione dall’Arena di Verona (per lui migliaia di tweet e la terza posizione in Tendenza su Twitter per quasi tutta la serata).

Per quasi tutta la durata dell’evento, principalmente in sesta posizione, abbiamo trovato anche l’hashtag #Insinna, ma come ormai avviene da diversi anni, si tratta principalmente di tweet contro il commentatore, sempre meno apprezzato dal pubblico a casa e vissuto con fastidio dagli utenti che, in diversi casi, sono passati alla diretta su Rai 4 o allo streaming in lingua originale del canale ufficiale su Youtube.

Ecco solo alcuni esempi, ma la lista è decisamente più lunga…

Ci sono poi oltre 27.000 tweet prodotti dall’hashtag #ESC2020, più di 44.000 prodotti da #EuropeShineALight e tanti altri a seguire, mentre a livello di concorrenza l’hashtag #CiaoDarwin, legato al programma in onda su Canale 5, si è spostato tra la quinta e la seconda posizione durante la serata.

Appuntamento tra poche ore, su queste pagine, per conoscere tutti i dati Auditel.