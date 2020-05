Lo studio virtuale Rai per Eurovision: Europe Shine a Light

La televisione ai tempi del Covid-19. Lo spettatore ha visto ieri sera Flavio Insinna e Federico Russo su due riquadri attrezzati come fossero set domestici ed i due conduttori hanno giocato su questo dicendo di essere a casa.

In realtà, come svela l’immagine di copertina, pubblicata da uno degli autori Ermanno Labianca, Insinna e Russo erano nello studio allestito al Teatro delle Vittorie in modo spartano: due tavoli distanti due metri per rispettare le norme sul distanziamento sociale, qualche oggetto per la scenografia e soprattutto, un grande sfondo verde sopra il quale è stato adattato il chromakey.