Tutti gli artisti dell’Eurovision 2020 e Diodato cantano “Love Shine a Light”

Il video integrale della Common Song “Love Shine a Light”, eseguita da tutti quelli che dovevano essere i partecipanti dell’edizione 2020 dell’Eurovision Song Contest.

Si tratta del brano di Katrina & The Waves, con cui il Regno Unito vinse l’edizione 1997 (in chiusura del video compare proprio Katrina Leskanich). Non poteva mancare naturalmente anche il nostro Diodato.