Eurovision 2020, le canzoni nelle charts anche senza gara: Diodato protagonista, bene The Mamas

Nonostante l’Eurovision 2020 non sia andato in scena, sostituito da Eurovision: Europe Shine a Light, le canzoni dell’edizione sono comunque state pubblicate. Non soltanto nella compilation, che è uscita venerdi 15 maggio ma anche nelle versioni singolo.

E c’è stato spazio anche per qualche ottimo risultato di vendita, sia per quanto concerne le classifiche ufficiali degli istituti di rilevazione di ciascun paese, che mettono insieme tutte le piattaforme ed i supporti ed anche in qualche caso lo streaming, sia su iTunes.

Dati che ovviamente avrebbero potuto essere molto superiori perché non hanno beneficiato del traino della rassegna.

Diodato protagonista sia su iTunes che nelle charts ufficiali, ma sono diversi gli artisti che hanno raggiunto la top 10. Il cantautore tarantino è l’unico insieme alle svedesi The Mamas ad aver raggiunto il disco di platino abbinato al primo posto.

La vetta, parlando sempre delle chart ufficiali è stata raggiunta anche da The Roop in Lituania, Damir Kedzo in Croazia (che conferma quindi l’ottimo appeal con le classifiche), Dadi Freyr in Islanda (che fa segnare anche un terzo posto nella classifica mista delle Fiandre) e Little Big ma nella classifica ucraina (secondo posto invece in Russia, nono in Estonia).

Top 3 anche per la bulgara Victoria (numero 2 in patria), Eden Alene (numero 3 in Israele) ed Ulrikke (3 in Norvegia). Ottimo risultato anche per Samanta Tina: il quinto posto in Lettonia è il suo migliore assoluto

Le classifiche di iTunes confermano il trend: Diodato entra in classifica in 13 paesi (ma in top 10 solo in Italia, primo posto). Primo posto anche qui per The Mamas in Svezia (più altri otto piazzamenti, picco la 21 in Germania); Jeangu Macrooy nei Paesi Bassi, terzo posto per The Roop in Lituania (e nel Brunei, 5 in Germania).

Nessun altro cantante in top 3 quasi tutti sono entrati in classifica in almeno un paese ed alcuni in più di 10 (oltre a Diodato, The Roop, Tom Leeb ma in posizioni molto di retroguardia, James Newman, The Mamas, Little Big, Dadi Freyr).

Toccano la top 10 James Newman (6 nel Regno Unito), Gjon’s Tears (8 in Svezia, 9 in Svizzera), Ulrikke (8 in Norvegia), Blas Cantò (10 in Spagna).