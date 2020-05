Eurovision: Europe Shine a Light è il secondo programma per interazioni social della scorsa settimana

Nonostante gli ascolti in ribasso e un numero minore di tweet generati il consueto report settimanale di Nielsen mostra come Eurovision: Europe Shine a Light sia stato il secondo programma televisivo, in Italia, per interazioni social nella settimana 11-17 maggio.

Il numero totale di tweet legati all’evento è stato 167.600 (maggiori dettagli nell’articolo dedicato), a cui vanno sommati i contenuti generati su Facebook (35.000) e Instagram (75.100) per un totale di 278.100.

La produzione EBU, trasmessa su Rai 1 e Rai 4, dopo aver perso il confronto televisivo con la replica di “Ciao Darwin” su Canale 5 (11% di share contro 21,3%), a livello social si piazza alle spalle di un altro show simbolo di Mediaset: “Amici di Maria De Filippi”, ora in onda su nella sua versione “Amici Speciali“ con gli ex-concorrenti del talent.

La trasmissione di Canale 5 produce, a livello social, una mole di contenuti 4 volte superiore, spinta dai numeri altissimi generati su Instagram (1.000.000 tra post e stories) e inarrivabili per qualsiasi altra trasmissione nell’ultimo mese. Per trovare un dato superiore bisogna tornare alla settimana 30 marzo – 5 aprile quando sempre “Amici” (in questo caso la finale della 19a stagione) segnò 2.000.000 di interazioni social.

Dunque, in Italia, la trasmissione sostitutiva dell’Eurovision Song Contest a livello social deve sì piegarsi al programma della De Filippi, che come abbiamo visto domina in rete, forte anche dell’elevato seguito giovanile, ma allo stesso tempo si rivela la miglior trasmissione Rai della settimana davanti a “Che Tempo Che Fa” condotto da Fabio Fazio.

Il bilancio finale può essere quindi positivo nonostante i dati di Twitter riflettano il calo di ascolti in assenza della competizione e allo stesso tempo ci offre la possibilità di ricordare quanto la messa in onda dei tweet, spesso inutili o addirittura offensivi (come avvenuto in passato), sia ininfluente per il risultato social.