Rivedi l’Eurovision 1991 organizzato a Roma dalla Rai (solo per pochi giorni)

Per chi ne avesse solo sentito parlare, ecco la versione integrale del “tristemente noto” Eurovision Song Contest 1991, l’ultimo svoltosi in Italia, a Roma, in un freddissimo studio di Cinecittà.

Quella del 1991 è ricordata come una delle peggiori edizioni di sempre per organizzazione (dal traffico caotico di Roma che ha portato ritardi nelle prove degli artisti, sforamento di oltre 35 minuti nella durata dell’evento, musicisti cambiati dalle prove alla diretta etc), conduzione (in italiano, mentre avrebbero dovuto, da regolamento condurre in inglese) e per la epocale serie di gaffes nel voting e nel commento.

Erano gli anni in cui la nostra tv pubblica vedeva L’Eurovision come fumo negli occhi e in questa replica non è difficile capirlo.

Per fortuna altri tempi e dal nostro ritorno nel 2011 le cose sono decisamente cambiate, con la Rai intenzionata a vincere e dunque pronti a riprenderci il trofeo e dimostrare che possiamo fare decisamente di meglio.

Ora potete godervela integralmente grazie al canale Youtube ufficiale dell’Eurovision Song Contest, ma solo fino al 6 giugno 2020, quando – per fortuna – tornerà nell’oblio.