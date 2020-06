Eurovision 2021, svelate le date: a Rotterdam dal 18 al 22 maggio

18, 20 e 22 maggio. Sono queste le date delle due semifinali e della finale dell’Eurovision Song Contest 2021, che si terrà a Rotterdam, all’Ahoy Arena, e che segnerà il ritorno del concorso dopo un anno di stop causato dalla pandemia di coronavirus.

Ad annunciarlo, sotto forma di conferma, sono le tre tv organizzatrici che cooperano per la messa in scena dell’evento, NPO, NOS e AVROTROS.

Martin Osterdahl, il nuovo supervisore esecutivo del concorso, ha dichiarato: “E’ di vitale importanza che l’Eurovision Song Contest ritorni il prossimo anno, e siamo felici di avere la necessaria dedizione dei nostri membri nei Paesi Bassi per far tornare questo così amato show nelle case di tutto il mondo“.

Sietse Bakker, produttore esecutivo dell’evento: “La musica, gli artisti, i fan, la competizione e la caratterizzazione internazionale combinati sono ciò che rene l’Eurovision Song Contest così speciale. Abbiamo ora un anno per esplorare tutti gli scenari in dettaglio con le parti interessate e per fare sì che gli show si svolgano a prescindere dalle circostanzae, con aggiustamenti se necessari. Abbiamo ancora obiettivi alti!“

Poi prosegue su ciò che ci sarà o meno nel 2021: “Il palco di quest’anno ci sarà anche nel prossimo, perché era già pronto. Per il resto, molto dipenderà da quello che sarà possibile in quel momento, dalla disponibilità dei coinvolti e da ciò che contraddistinguerà lo spirito del 2021″.

Contestualmente all’annuncio delle date, si apre la seconda finestra delle richieste di rimborso, che resterà aperta fino al 26 giugno per chi aveva i biglietti del 2020 e non potrà andare nelle nuove date stabilite.