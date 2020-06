Eurovision 2021, Sietse Bakker e Astrid Dutrénit al comando del team dei produttori esecutivi

A tenere le redini del prossimo Eurovision Song Contest ci sarà un team di produttori esecutivi divisi in due gruppi, proprio come l’anno scorso. Nel team principale ritroviamo Sietse Bakker, mentre Inge van de Weerd, dato che avrà un anno impegnativo, ha scelto di rassegnare le dimissioni e di tornare al dipartimento Eventi della NOS, una delle tre realtà a organizzare l’evento. A sostituirla ci sarà Astrid Dutrénit, che lavora alla NOS dal 2003. La sua carriera può vantare una laurea alla Scuola di giornalismo di Bordeaux e all’Institut Francais de Presse di Parigi.

Ritornata poi alla sua terra d’origine, i Paesi Bassi, ha seguito un Master su Film & Television all’UVA di Amsterdam. Come Senior Producer, è stata la responsabile della produzione di eventi importanti negli ultimi anni, inclusi dieci anni per i programmi relativi al Tour de France, agli European Athletics Championships (2016) e allo Sports Gala (2011-2018).

Per quanto riguarda il secondo gruppo del team troviamo confermate Emilie Sickinghe (AVROTROS) e Jessica Stam (NOS) come vice produttrici esecutive.

In un’intervista rilasciata qualche ora fa, a proposito dell’Eurovision Song Contest 2021, Sietse Bakker ha dichiarato:

Poiché l’Eurovision Song Contest 2020 è stato annullato a metà marzo, gran parte del lavoro era già stato svolto. Pensa alla costruzione della squadra, a trovare i migliori fornitori, a costruire il palcoscenico, al concetto creativo generale, al marchio, allo slogan: era tutto fatto. Nei prossimi mesi, vedremo quale di quegli elementi vogliamo portare con noi fino al 2021 e cosa vogliamo ripensare. Vogliamo fare uno spettacolo che si adatti allo spirito del 2021 e vogliamo sorprendere di nuovo le persone!

Ancora non si sa quindi se Open Up sarà ancora lo slogan, ma ben presto verranno svelati nuovi dettagli dato che la strada per l’evento sembra già stata ampiamente percorsa.