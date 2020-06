Eurovision 2021: ammessi cori preregistrati. Osterdahl: “Per prevenire nuovo annullamento”

Con un annuncio arrivato oggi tramite il sito ufficiale della manifestazione, il nuovo supervisore esecutivo dell’Eurovision Song Contest, Martin Österdahl, ha comunicato che, per l’edizione 2021, saranno considerati in prova i cori preregistrati invece che dal vivo. Sarà deciso solo dopo questa edizione se mantenere tale regola oppure no.

Quest’opzione sarà però facoltativa, nel senso che chi vorrà potrà utilizzarla, anche in considerazione di possibili problematiche legate ai viaggi e a eventuali evoluzioni sanitarie in merito alla pandemia di coronavirus. Ufficialmente l’introduzione è voluta per “esplorare nuove idee creative, viaggiare con una delegazione più piccola nel 2021 e ridurre il carico tecnico sul Paese organizzatore“.

Nel caso in cui venisse scelta tale opzione, ci sarà anche la possibilità di utilizzare una combinazione di coristi dal vivo e cori preregistrati.

Österdahl ha anche dichiarato:

Abbiamo aggiornato le regole dell’Eurovision Song Contest in modo tale che, se necessario, potremo effettuare modifiche al format dello show e all’organizzazione dell’evento in modo tale da rendere comunque possibile lo svolgimento del concorso nonostante restrizioni imposte in uno scenario ad oggi sconosciuto. Le vecchie regole non l’avrebbero permesso.Chiaramente preferiremmo tornare con un concorso come lo conosciamo, con l’arena piena e le delegazioni.

Un chiarimento: