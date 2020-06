Eurovision 2021: Tom Leeb non tornerà in gara per la Francia

La comunicazione arriva direttamente dall’interessato: Tom Leeb non sarà in gara all’Eurovision Song Contest 2021 in rappresentanza della Francia. Il Paese transalpino, dunque, dovrà far ricorso a un nuovo nome per la campagna eurovisiva del prossimo anno, sempre a Rotterdam.

Nella trasmissione “Good Morning Week end” di Non Stop People, il cantante ha dichiarato:

Ci siamo messi d’accordo con France Télévisions e saranno loro a dare una vera risposta a questa domanda, ma ho una programmazione abbastanza fitta nel prossimo anno, tale che non potrei fare l’Eurovision.

Quest’anno Tom Leeb avrebbe gareggiato con “Mon alliée (The Best in Me)“, una produzione franco-svedese, dal momento che oltre all’interprete, ad Amir e a Léa Ivanne, nel team autoriale figurano anche Thomas G:Son, Peter Bostrom e John Lundvik. Il pezzo è stato sottoposto a vari revamp, di cui uno uscito dopo l’annuncio della cancellazione dell’Eurovision 2020.

Poche settimane fa, il fu rappresentante di Cipro Sandro ha anch’egli dichiarato che non avrebbe partecipato all’edizione 2021, mentre altri artisti sono in bilico tra decisioni ancora non prese, necessità di passare da finali nazionali e quant’altro. Complessivamente sono già 18 i provenienti dal 2020 che ci saranno anche nel 2021.

L’Italia ancora non ha ufficializzato la decisione su Diodato, sulla quale ci sarà particolare attesa. Ciò che invece si sa è il possibile destino del Festival di Sanremo (le ultime notizie in questo senso parlano di un ritorno alle date di fine febbraio-inizio marzo, che negli ultimi anni erano state abbandonate).

La Francia può vantare cinque successi all’Eurovision Song Contest, anche se l’ultimo risale al 1977 con Marie Myriam e la sua “L’oiseau et l’enfant“. Nel 2019 si è classificata sedicesima con “Roi” di Bilal Hassani, su testo dei Madame Monsieur, a loro volta tredicesimi nel 2018 con “Mercy“.