Eurovision 2021: la Francia torna alla selezione nazionale

Il cerchio che si era aperto con i Madame Monsieur e con Bilal Hassani, e che Tom Leeb aveva interrotto, riprenderà a farsi largo sulla scena di Francia nel 2021. Sarà infatti una selezione nazionale a dare modo ai transalpini di scegliere il proprio rappresentante per l’Eurovision Song Contest.

Una scelta, questa, confermata a 20minutes.fr da Alexandra Redde-Amiel, che dirige la sezione intrattenimento di France Télévisions e ha preso in mano da quest’anno il ruolo di capodelegazione.

In particolare, è previsto che dal 29 giugno i cantanti interessati possano manifestare il proprio interesse in modalità ancora tutte da definire.

Dettaglio differente rispetto a Déstination Eurovision sarà quello del format: niente più tre serate con semifinali e finale, ma una sola, da tenersi in una sala concerti di una città di media grandezza. Ci sarà una combinazione di giuria e televoto, ma anche in questo caso i modi sono tutti da comprendere.

Si tratterà della venticinquesima occasione in cui la Francia sceglierà tramite una finale nazionale. Soltanto nel 1977, però, tale sistema ha visto il Paese transalpino riuscire a trionfare, con “L’oiseau et l’enfant” di Marie Myriam, che ad oggi è anche l’ultima canzone francese ad aver vinto il concorso.

L’anno scorso Tom Leeb avrebbe dovuto rappresentare il Paese con “Mon alliée (The Best in Me)“, ma il concorso è stato cancellato e, tre mesi più tardi, riprogrammato sempre all’Ahoy Arena di Rotterdam per le date che vanno dal 18 al 22 maggio 2021. L’artista, poi, ha rivelato che non farà parte del percorso eurovisivo francese del prossimo anno.

L’ultimo risultato della Francia, così, è quello del 2019 a Lisbona, in cui Bilal Hassani, con “Roi“, chiuse al 16° posto con 105 punti, suddivisi tra i 67 delle giurie e i 38 del televoto. Il testo della canzone è opera dei Madame Monsieur, a loro volta tredicesimi nell’edizione 2018 in quel di Lisbona.