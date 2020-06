“Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga”: disponibile la compilation del film

Manca ormai pochissimo. Venerdì 26 giugno esce in tutto il Mondo “Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga”, il film netflix parodia dell’Eurovision che vede protagonista Will Ferrell e Rachel McAdams. Il film racconta la storia di un duo islandese che vince il biglietto per l’Eurovision fra l’indifferenza della gente e dal trailer italiano emerge come siano parodiati tutti gli aspetti chiave del concorso.

Il brano portante della colonna sonora “Volcano Man” è contenuto in una compilation uscita in questi giorni su Amazon ed è già in vendita, a questo link. Fra gli artisti che cantano le canzoni del film anche la popstar americana Demi Lovato, che è nel cast del film al pari di Salvador Sobral, che è presente con la canzone che ha vinto l’Eurovision 2017 “Amar pelos dois”.

La title track è presente anche in una versione remixata dal dj olandese Tiesto. Sono inoltre presenti cantanti svedesi ed islandesi.

Oltre a Sobral, il film vede la partecipazione di Graham Norton, voce della BBC e di diverse altre eurostar: Loreen, Conchita Wurst, Jessy Matador, Alexander Rybak, Anna Odobescu, Bilal Hassani, Netta, Jamala, Elina Netchayeva, e Molly Sanden, più volte protagonista al Melodifestivalen che con lo pseudonimo di MyMarianne canta anche la title track insieme a Ferrell.