Eurovision 2021, la Croazia non riconferma Damir Kedzo: ci sarà ancora la “Dora”

Non ci sarà alcuna designazione interna per Damir Kedzo. Se vorrà provare a rappresentare la Croazia a Rotterdam 2021 il cantante dovrà passare regolarmente dalla Dora, il concorso nazionale di selezione di HRT per l’Eurovision Song Contest.

L’annuncio è arrivato dalla tv stessa, sottolineando come non ci sarà nemmeno un invito automatico per l’artista, nonostante sia il campione uscente e nonostante la sua grandissima popolarità in patria: non solo “Dvilj vjetre”, la canzone con cui ha vinto il biglietto per l’edizione 2020 cancellata dalla pandemia ha raggiunto il primo posto in classifica, ma Kedzo è uno dei nomi prominenti della musica croata attuale.

Damira Kedzo, sul suo profilo facebook ha commentato senza nascondere l’amarezza:

L’intera esperienza di Dora 2020 è stata un cerchio completo. Dalla felicità alla tristezza, dalla vittoria di Dora alla cancellazione dell’Eurovision a causa di Covid 19 e alla fine con l’annuncio che non c’è stata la mia designazione diretta per Rotterdam 2021. Grazie a tutti, alla mia band, alle mie ragazze che hanno condiviso il palco con me a Opatija e uno virtuale mentre abbiamo cantato “Divlji vjetre” online con persone di tutta Europa e del mondo. Grazie infinite a tutte le persone della mia squadra e a tutti coloro che hanno dato il loro cuore e la loro anima in questi pochi mesi con l’intento che la nostra canzone e la nostra esibizione fossero viste e ascoltate nella migliore luce possibile. Volevamo solo rappresentare la nostra musica e il nostro paese nel modo migliore che conoscevamo. Grazie a tutti per il vostro supporto e supporto nelle ultime 24 ore poiché sappiamo che la HRT ha deciso di organizzare una nuova competizione e che non rappresenterò direttamente la Croazia a Rotterdam nel 2021. Non è facile sopravvivere a questa montagna russa di emozioni e cambiamenti, quindi grazie ancora a tutti. Sono felicemente in attesa di accompagnarvi attraverso tutto ciò che il futuro ci porterà. Potete aspettarvi la migliore musica ed emozione possibile che vi porterò, e credo che sarete con me. Non ho bisogno di nient’altro. Vi amo gente

Parole che non lasciano molto spazio alla possibilità che Kedzo decida di presentarsi per un posto nella line up. Ma come sempre, mai dire mai.