Eurovision Song Contest: la storia dei Fire Saga, ora disponibile su Netflix

Disponibile in tutto il mondo da oggi “Eurovision Song Contest: la storia dei Fire Saga”, il film parodia sull’Eurovision che vede protagonisti Will Ferrell e Rachel McAdams, con la partecipazione di un nutrito stuolo di eurostars, oltre a Graham Norton, voce della BBC.

Il film racconta l’epopea dei Fire Saga, improbabile duo islandese che nella indifferenza più generale vince il Söngvakeppnin, il concorso di selezione islandese e stacca il biglietto per la manifestazione. Ferrell impersona il cantante Lars Erickssong, mentre la McAdams è l’altra metà del duo, Sigrit Ericksdottir.

A rendere ancora più chiaro il clima nel quale i due vivono l’avventura, valga il fatto che non sono più giovanissimi e vengono da una piccola città realmente esistente, Husavik, situata nel nord-est del paese nella baia di Skjálfandi, in italiano “baia dei tremori”, nome derivante dai frequenti movimenti tellurici della zona, riconducibili all’attività vulcanica dell’isola dalla quale gli sceneggiatori hanno preso spunto per il singolo di lancio alla pellicola: “Volcano Man”.

Il paese dà anche il nome a una canzone del repertorio dei Fire Saga, assieme ad un altro brano intitolato “Double Trouble”. La colonna sonora è fra l’altro disponibile anche su Amazon.

Il rappresentante russo, interpretato da Dan Stevens, si chiamerà Alexander Lemotov e, dalle immagini pubblicate, si esibisce sul palco con “Lion of Love” vestito con stivaloni neri, torso nudo e un cappotto a motivi dorati, accompagnato da 4 ballerini anch’essi a torso nudo e pantaloni dorati.

Nel cast figurano anche Pierce Brosnan (nei panni del padre di Lars Erickssong/Ferrell nonché uomo più bello d’Islanda), Demi Lovato (sarà Katiana, la voce più bella di tutta l’Islanda), Natasia Demetriou, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Björn Hlynur Haraldsson, Nína Dögg Filippusdóttir, Ólafur Darri Ólafsson.

L’Eurovision in versione cinematografica è arrivato, potete vederlo da oggi su Netflix e dirci la vostra nei commenti, se vi è piaciuto o meno. Non mancheremo di recensirlo anche noi nelle prossime ore.