E’ uscito solo da pochi giorni sulla nota piattaforma di streaming, ma sembra già aver riscosso un ottimo interesse da parte di tutto il pubblico streaming. “Eurovision Song Contest: la Storia dei Fire Saga” è attualmente nella Top 10 di Netflix Italia.

Sarà forse la trama del film, le ambientazioni islandesi, la stravaganza di Will Ferrell o il legame con il noto marchio “Eurovision”, ma la pellicola di “Eurovision Song Contest: la Storia dei Fire Saga” suscita sempre più la curiosità del pubblico (anche) italiano.

La presenza del film nella Top 10 italiana di Netflix testimonia la quantità di click che il film sta attirando proprio in queste ultime ore, tanto che la vicenda del duo artistico “Fire Saga” si colloca – al momento della scrittura di questo articolo – al settimo posto della classifica, sorpassando titoli apprezzati come “Tredici” e tallonando film sempreverdi o serie TV protagoniste di questa settimane di streaming.

“Eurovision Song Contest: la Storia dei Fire Saga” è un film che fa della comicità, della parodia e della tendenza trash il suo cavallo di battaglia, senza tuttavia cadere in becere esagerazioni e mantenendo un filo conduttore di vicinanza con il “vero” Eurovision Song Contest, seppur con qualche incongruenza, come discusso nella nostra recensione. La presenza, poi, di tante star eurovisive rende l’insieme ancora più interessante e piacevole per i fan dell’evento.

Insomma, è ragionevole che la corsa verso il successo dei “Fire Saga” possa piacere a molte persone. In questa pellicola, gli amanti della kermesse europea troveranno una consolazione per l’edizione del 2020 annullata a causa del Coronavirus, mentre chi è alla ricerca di un paio d’ore in spensieratezza potrà godere di un film che racconta della fortuita ascesa al successo di uno strambo duo. Magari accendendo l’interesse di qualche futuro appassionato dell’Eurovision.