Eurovision 2021, niente designazione diretta per Arilena Ara: l’Albania mantiene il Festivali i Kenges

Niente Arilena Ara, almeno in maniera diretta, per l’Albania all’Eurovision Song Contest 2021. Com’era nelle previsioni, è stato comunicata dalla tv albanese la messa in piedi della nuova edizione, la cinquantanovesima, del celebre Festivali i Këngës.

Il vicedirettore generale della RTSH, la tv pubblica albanese, Martin Leka, ha affermato che sono avvenuti i primi incontri per la preparazione del concorso nazionale, che ha una storia molto più lunga di quella dell’Albania all’Eurovision. Un po’ come da noi il Festival di Sanremo, infatti, il FiK attraversa la storia dell’Albania, fino agli anni della censura e alla caduta della stessa.

Si è in particolare discusso della commissione che andrà a valutare le canzoni tra le quali si dovrà scegliere per comporre il cast, oltre alla qualità dell’evento stesso. Si è inoltre venuto a sapete che la finestra di invio delle canzoni aprirà a settembre. Il meeting si è svolto alla presenza di personalità che hanno avuto un ruolo importante all’interno della competizione.

Ad oggi, in Albania, tutti gli eventi pubblici sono stati rinviati a data da destinarsi. Non è ancora chiaro quanto le precauzioni per il coronavirus influiranno sul FiK.

Non si conoscono le date del concorso albanese, che verranno rilasciate in un secondo momento.

Arilena Ara, lo scorso anno (dato che la rassegna si svolge nel dicembre precedente l’anno eurovisivo), aveva acquisito il diritto di concorrere all’Eurovision di Rotterdam 2020 per l’Albania con la canzone “Fall from the sky“, versione inglese di “Shaj“. Dal momento che la pandemia di Covid-19 ha cancellato il concorso, ad oggi l’ultima rappresentante albanese in Europa rimane Jonida Maliqi, diciassettesima in finale a Tel Aviv con “Ktheju tokës“, che ha segnato la seconda finale consecutiva del Paese dopo quella di Eugent Bushpepa nel 2018 con “Mall“.