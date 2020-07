La Germania parteciperà allo Junior Eurovision Song Contest 2020

E’ ufficiale, la Germania farà il suo debutto allo Junior Eurovision Song Contest 2020, che si terrà a Varsavia il prossimo 29 novembre.

NDR e ZDF, le tv pubbliche tedesche, hanno annunciato la loro intenzione di ricercare giovani talenti di età compresa tra i 9 e i 14 anni per rappresentare la Germania per la prima volta allo Junior Eurovision Song Contest.

Germania che così diventa la quarantesima nazione a debuttare, in tutta la storia della manifestazione musicale destinata ai giovani talenti di tutta Europa.

Lo show sarà trasmesso sul canale KiKA, il canale dedicato ai bambini, e a questo proposito il direttore dell’emittente, Dr. Astrid Plenk, ha dichiarato:

Sono contentissimo di essere riuscito a coinvolgere la Germania allo Junior Eurovision Song Contest 2020 e di trasmettere l’evento sul nostro canale. Insieme a NDR e ZDF, stiamo cercando un approccio per una collaborazione creativa per tutti quelli che sono i nostri punti di forza. Sarà un grande evento per tutto il pubblico di KiKA e per tutte le famiglie.

ZDF produce già Dein Song (Your Song), una nota competizione per giovani scrittori, proprio per KiKA e adesso è già arrivata alla tredicesima stagione. Il lavoro ora vedrà una collaborazione tra KiKA, ZDF e NDR per selezionare l’artista che rappresenterà la Germania a Varsavia.

Michael Stumpf, direttore dei contenuti di ZDF per bambini e ragazzi, ha riferito al riguardo:

ZDF è lieta di avere Levent Geiger, finalista dell’ultima edizione di Your Song, per comporre quella che sarà la canzone che rappresenterà la Germania a questo evento. Lui sarà coinvolto anche nella scelta dell’artista e accompagnerà il giovane performer in ogni sua tappa fino al grande viaggio che lo porterà a Varsavia.

Ole Kampowski, direttore dei contenuti per bambini e ragazzi per NDR, si è dimostrato più che entusiasta:

Sin dal 1996, NDR è stata la tv che ha guidato la Germania nelle sue partecipazioni all’Eurovision Song Contest. Trovo fantastico che trasmetteremo lo Junior Eurovision Song Contest per la prima volta insieme a KiKA e ZDF. Lo slogan di questo anno, Move the World, è molto simbolico perché incoraggia i bambini ad avere un ruolo attivo per dare forma al mondo.

A partire da agosto il format KiKA live ci terrà aggiornati sui vari step che porteranno alla grande esibizione dal vivo che si terrà il prossimo 29 novembre a Varsavia.

Lo Junior Eurovision Song Contest si terrà per la seconda volta consecutiva in Polonia, paese che ha ospitato e anche vinto la scorsa edizione, guadagnando un record mai raggiunto prima d’ora da nessun altro stato.

All’edizione del 2020 prenderà parte anche l’Italia, reduce del settimo posto di Marta Viola con La voce della Terra. Da ricordare anche la vittoria dell’Italia all’edizione del 2014 quando fu rappresentata da Vincenzo Cantiello con Tu primo grande amore.

Questi i paesi che ad oggi hanno confermato la partecipazione al prossimo Junior Eurovision Song Contest: Francia, Georgia, Germania, Irlanda, Italia, Kazakistan, Paesi Bassi, Polonia, Russia, Spagna e Ucraina.