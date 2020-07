Malta’s Got Talent sostituisce X-Factor: nuova modalità di selezione per l’Eurovision?

Nella giornata di ieri il broadcast maltese TVM ha svelato il palinsesto del 2021 che prevede la sostituzione di X-Factor Malta con la versione locale del format “Got Talent”.

Ciò non influisce nell’immediato nella scelta del prossimo rappresentante dell’isola all’Eurovision Song Contest, infatti per Rotterdam 2021 è stata confermata Destiny Chukunyere, vincitrice di X-Factor Malta 2020.

Il cambio di format nella programmazione dell’emittente, secondo le prime indiscrezioni, lascerebbe spazio per organizzare una finale nazionale dove verrà scelta la canzone con la quale Destiny tornerà in gara dopo “All Of My Love”, che prima della cancellazione dell’evento aveva raccolto molti consensi.

Tuttavia si aprono nuovi scenari per i prossimi rappresentanti maltesi all’ESC a partire dal 2022, dato che, mancando X-Factor dalla programmazione di TVM, si potrebbe tornare ad un concorso nazionale televisivo a sè stante (come fatto dal 1971 al 1976 e dal 1990 al 2018), passare ad una selezione interna oppure pescare dal nuovo talent show.

Si realizzasse il secondo scenario non è escluso che in futuro a rappresentare l’isola sia un artista non maltese, considerato che le iscrizioni a Malta’s Got Talent, già aperte, sono rivolte a persone di qualsiasi nazionalità (la stessa Destiny Chukunyere arrivò in semifinale nella versione britannica del programma nel 2017).

In attesa, dunque, di capire quale sarà il metodo di selezione del rappresentante all’Eurovision Song Contest, TVM ha annunciato che il vincitore di Malta’s Got Talent porterà a casa un premio di 25.000€, mentre Ira Losco (ESC 2002, 2° classificata, e 2016, 12° posto) sembra essere tra i papabili giudici del nuovo show dopo l’esperienza ad X-Factor.

Ricordiamo infine che X-Factor Malta viene chiuso, per ora, dopo sole 2 edizioni che hanno visto le vittorie di Destiny Chukunyere lo scorso anno e di Michela Pace nel 2019, poi 14° a Tel Aviv con “Chameleon”.