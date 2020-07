Il Festival di Sanremo 2021 slitta dal 2 al 6 marzo. Condurranno Amadeus e Fiorello

Nel corso della conferenza stampa di presentazione dei palinsesti di Rai1 è stata comunicata la ricollocazione del Festival di Sanremo 2021 in termini di date: se da diversi anni si era scelto lo slot della prima metà di febbraio, nel 2021 si ritornerà a marzo, dal 2 al 6 per la precisione.

Ad annunciarlo è Stefano Coletta, direttore della rete ammiraglia, che ha così commentato: “Sarà posticipato perché speriamo che a marzo si possa svolgere in sicurezza un Festival normale. È ovvio che stiamo pensando ad alternative nel caso in cui l’emergenza non sia finita, ma per noi Sanremo è quella formula lì, e puntiamo a farlo come siamo abituati“.

Confermato anche il tandem di presentatori, di primissimo livello: con Amadeus, infatti, ci sarà Fiorello a formare in via ancora più ufficiale la coppia che, lo scorso anno, aveva dato vita ad alcuni dei momenti più ricchi di gag del Festival.

Al via anche il nuovo format che servirà a mettere in luce coloro che poi vedremo nella sezione Giovani. Si chiamerà Ama Sanremo, sarà condotto anch’esso da Amadeus e si sonderà lungo cinque seconde serate autunnali di giovedì.

In proiezione Eurovision Song Contest, lo spostamento di data di Sanremo non dovrebbe cambiare le carte in tavola, ove il Festival dovesse tornare a essere scelto come metodo di selezione del rappresentante dell’Italia. In genere, infatti, la deadline per presentare le entries arriva due mesi prima dello svolgimento della manifestazione continentale, e siccome in quest’occasione a Rotterdam si andrà dal 18 al 22 maggio 2021, ecco che l’usuale data di metà marzo dovrebbe ritornare in auge.

Nel 2020 Diodato ha vinto la rassegna dei fiori con la canzone “Fai rumore“, la stessa con cui avrebbe dovuto portare alta la bandiera italiana in terra olandese. Secondo si è classificato Francesco Gabbani con “Viceversa“, terzi i Pinguini Tattici Nucleari con “Ringo Starr”.