Manca ancora la conferma ufficiale della TRM, la tv pubblica moldava, ma sul suo profilo verificato Instagram Natalia Gordienko ha inserito nella bio che rappresenterà la Moldavia all’Eurovision 2021.

La cantante era stata già selezionata per l’Eurovision Song Contest 2020, purtroppo cancellato a causa della pandemia. Dopo aver trionfato con il brano Prison al Melodie Pentru, selezione nazionale moldava per l’Eurovision, Natalia Gordienko aveva staccato il biglietto per volare a Rotterdam lo scorso maggio.

Come detto, non c’è ancora l’ufficializzazione dell’emittente pubblica moldava, ma difficilmente l’artista avrebbe rischiato di riportare il falso su un dettaglio del genere.

Per l’Eurovision 2021 al momento sono note solo alcune indiscrezioni, come quella che vedrebbe il reclutamento di un ”Dream Team” per scrivere e produrre la canzone che Natalia Gordienko dovrebbe portare a Rotterdam dal 18 al 22 maggio.

Dimitris Kontopulos e Philip Kirkorov dovrebbero lavorare sulla stesura e sulla produzione della new entry moldava. Anche qui però al momento non c’è nessuna conferma ufficiale.

Natalia Gordienko è la diciannovesima artista che si ritroverebbe dunque ad essere confermata per rappresentare il proprio paese all’Eurovision 2021. Alcuni paesi, come Francia e Cipro, hanno già fatto sapere che cambieranno artista, ma molte tv nazionali europee stanno riconfermando gli stessi artisti precedentemente selezionati.

Di seguito l’elenco attuale:

Montaigne (Australia)

Vincent Bueno (Austria)

Efendi (Azerbaigian)

Hooverphonic (Belgio)

Victoria (Bulgaria)

Benny Cristo (Repubblica Ceca)

Tornike Kipiani (Georgia)

Stefania (Grecia)

Eden Alene (Israele)

Samanta Tina (Lettonia)

Destiny (Malta)

Natalia Gordienko (Moldavia)

Jeangu Macrooy (Paesi Bassi)

Roxen (Romania)

Senhit (San Marino)

Ana Soklič (Slovenia)

Blas Cantò (Spagna)

Gjon’s Tears (Svizzera)

GO_A (Ucraina)

L’Italia invece non ha confermato ancora la propria partecipazione all’Eurovision 2021, ma non dovrebbero esserci sorprese e l’annuncio arriverà con molta probabilità il prossimo autunno, mentre ricordiamo che il Festival di Sanremo è stato spostato nella settimana dal 2 al 6 marzo e vedrà la conduzione di Amadeus e Fiorello (qui tutti i dettagli).