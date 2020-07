Eurovision 2021, in Israele 16 canzoni si sfideranno per l’unica artista Eden Alene

Singolare selezione nazionale quella annunciata da KAN, l’emittente nazionale israeliana, che ha riconfermato per l’Eurovision Song Contest 2021 quella Eden Alene che avrebbe dovuto rappresentarla nel 2020 con “Feker libi” se l’edizione non fosse stata cancellata dalla pandemia.

I compositori sono stati infatti invitati a presentare le loro canzoni e ben 16 di queste saranno scelte per la selezione nazionale, da un apposito comitato tecnico. Tutte saranno disponibili online ed a questo punto 8 canzoni fra queste 16 accederanno alla semifinale, quattro scelte da una giuria di esperti del settore e quattro dal pubblico.

Le due semifinali saranno altrettanti live shows nei quali non è detto che sia Eden Alene a cantare i brani: potrebbero infatti essere invitati a farlo gli autori degli stessi o ancora altri artisti scelti per l’occasione. Eden Alene scenderà invece sicuramente in campo per la finale, nella quale si sfideranno i quattro brani che avranno superato le semifinali.

KAN informa che lo show finale, con seguente registrazione della traccia e del videoclip dovrebbero avvenire entro metà Febbraio 2021.

L’Eurovision Song Contest 2021 è in programma alla Ahoy Arena di Rotterdam nei Paesi Bassi dal 18 al 22 maggio prossimi, la stessa identica location che avrebbe dovuto ospitare l’edizione cancellata per la pandemia.