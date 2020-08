Andorra all’Eurovision nel 2022, c’è l’accordo verbale con il Governo per il ritorno

Andorra di ritorno all’Eurovision, molto probabilmente nel 2022. Non è un’allucinazione, ma una rivelazione che Susanne Georgi, da tempo in trattativa con la tv andorrana per farla tornare in concorso, ha affidato alla propria voce. La diffonde tramite Wiwibloggs.

L’artista ha dichiarato:

Il Governo è molto positivo. C’è stata una sorta di semaforo verde verbale, ma non per il 2021. Fra l’altro sono d’accordo al 100%. Pensiamo sia troppo presto. Qui stiamo ancora combattendo con il Covid… e siamo troppo spaventati per spendere tutto quel lavoro e tuti quei soldi per qualcosa che potrebbe anche non accadere nel 2021. Non c’è niente di ufficialmente firmato, è tutto verbale. Incontri. Non è il mio compito qullo di dire che andremo ufficialmente, quello sarebbe toccato alla tv o al Governo. Ma penso sia positivo che ne stiamo discutendo. Verbalmente, è un po’ come se fosse confermato.

Dapprima il Governo andorrano aveva discusso il possibile rientro in concorso e poi lo scorso maggio, la stessa Georgi aveva rivelato che uno sponsor era pronto a finanziarlo, ma l’operazione non era andata in porto.

Andorra, nella sua storia, ha partecipato all’Eurovision Song Contest dal 2004 al 2009. Il Paese non ha mai raggiunto la finale, riuscendo a issarsi al massimo al 12° posto con “Salvem el mon” degli Anonymous nel 2007. L’ultima partecipazione andorrana è proprio quella di Susanne Georgi.

Va fatto notare come la partecipazione del microstato che si trova tra la Spagna e la Francia non sia, nei fatti, ancorata alle decisioni della tv, ma a quelle governative, per una questione di sostenibilità economica dell’ingresso in gara.