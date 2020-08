Melodifestivalen 2021: la Svezia pensa ad una sede unica

Il Melodifestivalen è il festival nazionale svedese noto per il suo tour in sei città della Svezia. Per l’edizione del 2021 però il tour potrebbe essere annullato. Considerando la pandemia del Covid-19, SVT, l’emittente televisiva svedese, pare stia prendendo in considerazione un format diverso: far tenere il Melodifestivalen 2021 solo a Stoccolma senza pubblico dal vivo.

Questo è quanto riportato dal quotidiano svedese Aftonbladet, il quale afferma che la SVT sta lavorando a diversi scenari alternativi e tra questi è inclusa la possibilità di annullare il tour del Melodifestivalen 2021 e di realizzare lo show in un unico luogo.

La tradizione del festival prevede che i sei spettacoli del Melodifestivalen debbano tenersi in altrettante diverse località della Svezia, comprese sia grandi aree metropolitane che piccole città regionali. La finale è sempre prevista nella Friends Arena di Stoccolma, di fronte ad un pubblico di circa 30.000 persone.

La SVT è preoccupata però che i grandi eventi possano contribuire alla diffusione del Coronavirus e teme anche di imbattersi in un giudizio negativo da parte del pubblico perché si avrebbe anche difficoltà a vendere i biglietti per uno spettacolo nell’arena. Inoltre è tuttora in vigore, a tempo indeterminato, il divieto eventi pubblici con più di 50 persone.

Il format, secondo quanto emerge, avrebbe comunque lo schema tradizionale con le quattro semifinali, la seconde chance e il gran finale, ma questa volta tutti gli spettacoli dovrebbero tenersi in una sala più piccola a Stoccolma.

Tra le diverse voci che circolano sui quotidiani svedesi, una in particolare dice che la SVT non starebbe considerando di utilizzare uno dei propri studi, bensì pensi di fare ricorso ad un palcoscenico apposito per il Melodifestivalen 2021. L’obiettivo è quello di avere un palco a grandezza naturale per offrire lo stesso spettacolo di qualità, ma rispettando le norme di sicurezza.

Due sono le sedi potenziali di cui si starebbe parlando: la prima sono i NEP Studios di Stoccolma, dove viene solitamente girato Swedish Idol. La sede è il più grande studio televisivo in Svezia e può ospitare anche un pubblico di 1600 persone. Si avrebbe la possibilità di girare gli spettacoli davanti ad un pubblico più ridotto e, se le restrizioni saranno allentate, anche davanti ad un pubblico più vasto.

L’altra potenziale sede è l’Annex Hall della Globe Arena, che nell’Eurovision 2016 è stato utilizzato come area per le delegazioni. La struttura ha una capacità di 3950 persone.

Aftonbladet afferma che, nonostante gli spazi saranno ridimensionati, gli spettacoli manterranno lo stesso standard di produzione e si produrrà uno spettacolo di alta qualità. Sarà sicuramente diverso uno spettacolo senza pubblico o comunque più ridotto, ma la vendita dei biglietti del Melodifestivalen non finanzia la produzione teatrale.

Sempre Aftoblandet afferma che non è ancora chiaro se SVT si stia impegnando davvero ad abbandonare il tour. Manca qualsiasi notizia ufficiale da parte della tv svedese, ma probabilmente una decisione dovrà essere presa entro settembre: SVT è infatti solita annunciare le sedi del tour del Melodifestivalen a metà settembre e addirittura quelle del 2020 sono state confermate a fine agosto 2019.

Un portavoce di SVT ha dichiarato al quotidiano:

Per dire qualcosa sul tour nel 2021 è ancora troppo presto. Cominceremo a lavorare settimana prossima. Ci sentiremo più tardi.

Quest’anno il gruppo The Mamas avrebbe dovuto rappresentare la Svezia a Rotterdam all’Eurovision 2021 purtroppo annullato. L’ultimo risultato è dunque il quinto posto ottenuto da John Lundvik nel 2019. La Svezia è una delle potenze dell’Eurovision avendo ottenuto nell’ultimo decennio ben due vittorie e cinque piazzamenti in top 5.