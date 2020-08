American Song Contest nel 2021, l’Eurovision sbarca negli USA

Il format dell’Eurovision Song Contest sbarca negli Stati Uniti. Con un annuncio sul sito ufficiale del principale concorso musicale continentale, infatti, è stato annunciato che, durante la stagione vacanziera del 2021, nascerà l’American Song Contest.

La versione americana dell’Eurovision coinvolgerà tutti i 50 Stati, con una serie di qualificazioni televisive tra i 5 e i 10 appuntamenti seguiti semifinali e finale. La Propagate Content, compagnia di produzione californiana, creerà un’apposita Academy, un gruppo di professionisti nell’industria della musica che, tramite audizioni regionali, selezionerà i migliori talenti tra i 50 Stati americani per competere. Regole simili, in tema di palco, a quelle della rassegna europea: fino a 6 persone.

Queste le parole di Martin Österdahl, nuovo supervisore esecutivo dell’Eurovision: “L’eredità unica dell’Eurovision Song Contest parte da 65 anni fa e la sua popolarità mondiale continua a salire. E’ tempo per l’America di prendere contatto con questo spettacolo, tramite la sua competizione sorella, l’American Song Contest. L’amore per la musica è universale e la celebrazione della musica in differenti generi e stili può trascendere i confini e unire le persone. Siamo contenti di aver trovato i giusti partner per offrire un’altra serie di cui i nostri fan in giro per il mondo potranno innamorarsi e di condividere quest’unica competizione con il popolo americano“.

Così Anders Lenhoff, produttore del nuovo concorso, a nome anche di Christer Björkman, Ola Melzig e Peter Settman: “Immaginate se la musica fosse uno sport olimpico e gli artisti di tutto il mondo si riunissero insieme per competere per la medaglia d’oro. Questo è l’Eurovision Song Contest. La versione americana sarà diversa da qualunque cosa vista prima nelle tv degli Stati Uniti, facendo sposare la grandeur e la suspense della March Madness (i playoff del basket universitario americano, NCAA, N.d.R.) e dei playoff della NFL (National Football League, football americano, N.d.R.) con l’artisticità e la bellezza di performance di classe mondiale. The American Song Contest è una competizione che nasce per essere teletrasmessa, più che un concorso creato per mettere in piedi uno show televisivo. Ed è aperto a tutti i cantanti con una canzone, che siano amateur o già sotto contratto con una major. Nessuno è escluso dalla competizione“.