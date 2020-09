Ufficiale il nome del primo artista che prenderà parte allo Junior Eurovision 2020: si tratta di Susan che rappresenterà la Germania il prossimo 29 novembre a Varsavia. Si tratta del debutto della Germania nella competizione e Susan è dunque la prima artista tedesca che prende parte alla manifestazione.

Il processo di selezione è iniziato con 70 giovani cantanti che sono stati poi ridotti a 5. Susan ha poi vinto la competizione ‘’KiKA LIVE: Junior Eurovision Song Contest – Das Casting’’. La ragazza ha tredici anni ed è di Berlino. Eseguirà la canzone ‘’Stronger With You’’.

Durante la selezione nazionale, ‘’KiKA LIVE: Junior Eurovision Song Contest – Das Casting’’, Susan con la sua voce è riuscita a impressionare la giuria costituita da:

Martin Haas, produttore musicale

Michele Huesmann, allenatore vocale

Max Mutzke, rappresentante della Germania all’Eurovision Song Contest 2004

Levent Geiger, finalista lo scorso anno del concorso per cantautori ‘’Dein Song (ZDF)’’ e che quest’anno ha composto la canzone che sarà portata sul palco di Varsavia.

All’annuncio della sua vittoria, Susan ha espresso tanta gioia ed entusiasmo:

Fin da piccola, ho sempre desiderato prendere parte all’Eurovision Song Contest. Tanto più è emozionante ora che mi sarà permesso di rappresentare la Germania allo Junior Eurovision Song Contest. Spero di poter rendere orgogliosi il mio paese e le persone che mi stanno dietro.

Successivamente, ZDF, la tv pubblica tedesca, produrrà un documentario in due parti chiamato ‘’Your Song for Warsaw’’, che mostrerà come è nata ‘’Stronger With You’’: dalla composizione della canzone di Levent Geiger al casting fino alla performance finale. Qui potete vedere la performance live, che non è possibile importare.

Per quel che concerne l’Italia, non è ancora chiaro se prenderà parte alla manifestazione. Sebbene inizialmente la RAI aveva mostrato interesse a partecipare, nelle prime settimane di agosto è trapelata la notizia che nessuna decisione riguardo la partecipazione è stata presa ufficialmente. Non ci resta dunque che attendere.