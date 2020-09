Sanremo 2021: Amadeus conferma una serata a dicembre per svelare i Big

Siete pronti? Inizia l’avventura che ci porterà a Sanremo 2021.

Dal profilo Instagram di Sanremo, Amadeus, direttore artistico di Sanremo 2021, ha annunciato che a dicembre – con ogni probabilità il 17 dicembre, ma non c’è ancora conferma in merito – verrà trasmessa una serata per svelare i Big che prenderanno parte a Sanremo 2021.

Non è ancora noto quanti saranno i Big partecipanti né se il vincitore sarà eleggibile per rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2021. Non è arrivata infatti nessuna conferma da parte della RAI sulla partecipazione al prossimo Eurovision Song Contest, che si terrà a Rotterdam dal 18 al 22 maggio prossimi.

Di conseguenza non si sa neppure se la RAI, come altre tv pubbliche europee, confermerà l’artista selezionato per l’Eurovision Song Contest 2020, annullato per la pandemia, oppure se seguirà la linea adottata da altri paesi, come Svezia, Estonia e Norvegia, secondo la quale il nuovo rappresentante sarà eletto tradizionalmente mediante la selezione nazionale.

Nulla è ancora certo, a parte che la settantunesima edizione di Sanremo non si terrà a febbraio come di consueto, ma dal 2 al 6 marzo sempre presso il Teatro Ariston. (Il Festival di Sanremo 2021 slitta dal 2 al 6 marzo. Condurranno Amadeus e Fiorello)

Lo slittamento del festival non ha ripercussioni sull’Eurovision Song Contest, in quanto non vengono sforati i tempi di scadenza per designare il proprio rappresentante. Proprio il 6 marzo si terrà anche la finale dell’Eesti-Laul, il festival nazionale con cui l’Estonia elegge il proprio rappresentante all’Eurovision Song Contest.

Durante la stessa serata saranno selezionati anche le 8 Nuove Proposte che prenderanno parte a Sanremo 2021 nella Sezione Giovani. Gli artisti che vogliono far parte delle Nuove Proposte hanno tempo fino al 1 ottobre per presentare la propria canzone.

Quest’anno l’Italia sarebbe stata rappresentata all’Eurovision Song Contest da Diodato con la sua ‘’Fai rumore’’. Vedremo se la RAI deciderà di confermarlo o di eleggere un nuovo rappresentante.