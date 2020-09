Eurovision 2021: l’Islanda conferma la partecipazione, modalità di selezione da decidere

L’Islanda si aggiunge alla lista delle nazioni che saranno ufficialmente in gara all’Eurovision Song Contest 2021, portando dunque a 33 il lotto delle partecipanti. Non che ci fossero molti dubbi sulla presenza dell’isola dei Geyser, ma i fans aspettavano questa notizia soprattutto perchè l’incredibile successo di “Think about things”, il brano di Daði og Gagnamagnið designato per l’edizione cancellata per il Coronavirus e poi del film “Eurovision Song Contest: The story of Fire Saga”, che vedeva protagonista un duo islandese, hanno spostato i fari dell’attenzione sul piccolo paese del Nord Europa.

Non è stata ancora però annunciata la modalità di selezione di cantante e canzone: da anni ormai l’Islanda si affida al tradizionale Songvakeppnin, ma se dovesse essere di nuovo scelta questa modalità, potrebbe non allinearsi al via Daði Freyr, ormai idolo dei fan, il quale subito dopo la cancellazione dell’evento aveva dichiarato che gli sarebbe piaciuto essere designato di nuovo per l’Islanda, ma senza passare da un concorso di selezione.

Dati da molti come probabili vincitori, Daði Freyr e il suo gruppo si sono consolati con un successo discografico importante e il passaggio in alta rotazione in tutta Europa, compresa l’Italia, mentre l’Islanda ha ricevuto una pubblicità molto forte dal film, in particolare la città di Husavik, dalla quale proviene il duo protagonista della pellicola.

Al momento oltre all’Islanda e ai Paesi Bassi padroni di casa hanno confermato la partecipazione: Armenia, Australia, Austria, Azerbaigian, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Irlanda, Israele, Lettonia, Lituania, Malta, Moldavia, Norvegia, Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Serbia, Slovenia, Svezia, Spagna, Svizzera, Ucraina.

L’Italia non ha ancora ufficializzato la partecipazione dopo il posticipo al mese di marzo del Festival di Sanremo.