“Eurovision: La Storia dei Fire Saga” e Will Ferrell nominati ai People’s Choice Awards

Arriva un primo importante riconoscimento per la pellicola “Eurovision Song Contest: La Storia dei Fire Saga” approdata su Netflix lo scorso giugno e il suo protagonista Will Ferrell: il film è stato nominato nella categoria “Miglior Commedia del 2020” mentre l’attore è tra i candidati nella categoria “Star della Commedia 2020” agli E! People’s Choice Awards.

La commedia sull’Eurovision ha diviso la critica (qui potete rileggere la nostra recensione) nonostante sia stata generalmente apprezzata dal pubblico e in particolare dai fan della manifestazione, esordendo al primo posto tra i film più visti su Netflix negli USA oltre a diversi paesi europei come Islanda (dove è ancora in classifica), Ucraina, Russia, Estonia e Slovenia.

In virtù di questi risultati contenderà il premio ad altri 7 film:

Amiche in Affari (Like A Boss) – Paramount

(Like A Boss) – Paramount Il Re di Staten Island (The King of Staten Island) – Universal

(The King of Staten Island) – Universal The Kissing Booth 2 – Netflix

– Netflix The Lovebirds – Netflix

– Netflix La Missy Sbagliata (The Wrong Missy) – Netflix

(The Wrong Missy) – Netflix PS: Ti Amo Ancora (To All the Boys: PS I Still Love You) – Netflix

(To All the Boys: PS I Still Love You) – Netflix Bill & Ted Face the Music – United Artists

Will Ferrell, nominato per la sua interpretazione dello strampalato cantante Lars Erickssong, è invece in gara con i seguenti sette artisti:

David Spade (per “La Missy Sbagliata”)

(per “La Missy Sbagliata”) Issa Rae (per “The Lovebirds”)

(per “The Lovebirds”) Joey King (per “The Kissing Booth 2”)

(per “The Kissing Booth 2”) Keanu Reeves (per “Bill & Ted Face the Music”)

(per “Bill & Ted Face the Music”) Noah Centineo (per “PS: Ti Amo Ancora”)

(per “PS: Ti Amo Ancora”) Pete Davidson (per “Il Re di Staten Island”)

(per “Il Re di Staten Island”) Salma Hayek (per “Amiche In Affari”)

Per Will Ferrell si tratta della prima nomination ai People’s Choice Awards dopo diverse candidature e una vittoria nel 2007 ai Teen Choice Awards. Nessuna candidatura invece per l’altra metà dei Fire Saga, Sigrit Ericksdottir, interpretata da Rachel McAdams (nominata nel 2013 per il drammatico “La Memoria del Cuore”) nè per la colonna sonora del film.

Inoltre un’altra conoscenza dell’Eurovision Song Contest è candidata nella 45° edizione del premio statunitense. Si tratta di NikkieTutorials (Nikkie De Jager), youtuber olandese da 13 milioni di followers che si è occupata dei contenuti social per lo show “Eurovision: Europe Shine a Light”.

La 24enne, famosa per i suoi tutorial di make-up, è candidata per la categoria “Beauty Influencer del 2020”.

Per chi fosse intenzionato a sostenere “Eurovision Song Contest: La Storia dei Fire Saga”, Will Ferrell e NikkieTutorials c’è la possibilità di votarli dal sito ufficiale della manifestazione dopo aver effettuato il log-in tramite mail o Facebook oppure tramite post su Twitter.

Si possono esprimere un massimo di 25 voti al giorno per categoria e per piattaforma (sito ufficiale, Twitter, Xfinity) fino alle 23:59 (EDT) del 23 Ottobre 2020 mentre lo show andrà in onda alle 21:00 (EDT) del 15 Novembre.