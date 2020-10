Eurovision Song Contest 2021: confermata la partecipazione dell’Italia

Se per lo Junior Eurovision 2020 la partecipazione dell’Italia risulta ancora incerta (qui il nostro articolo con tutti i dettagli), va decisamente meglio per quanto riguarda l’edizione 2021 dell’Eurovision Song Contest, l’evento musicale più seguito al mondo che si terrà il 18, 20 e 22 maggio a Rotterdam.

Fonti interne alla Rai ci hanno confermato che la partecipazione alla prossima edizione non è in discussione e l’Italia ci sarà, unendosi così ai paesi che già hanno detto sì, ovvero Albania, Australia, Austria, Azerbaigian, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Irlanda, Israele, Islanda, Lettonia, Lituania, Macedonia del Nord, Malta, Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi (paese ospitante), Repubblica Ceca, Romania, Russia, San Marino, Slovenia, Spagna, Svizzera e Ucraina.

Non sono noti al momento ulteriori dettagli, se verrà confermata la selezione tramite Sanremo (che quest’anno si terrà dal 2 al 6 marzo 2021) o meno. Di sicuro c’è che la prossima edizione dell’Eurovision non verrà fermata dal Covid-19.

L’EBU ha infatti comunicato lo scorso mese che sono stati elaborati quattro diversi scenari per evitare un nuovo annullamento dell’evento (potete consultarli qui), che vanno da un normale svolgimento senza misure restrittive, fino alle performance trasmesse in collegamento dai Paesi in gara se si dovesse tornare ad un nuovo lockdown.

Ci auguriamo, come tutti, che da qui a maggio l’emergenza Covid-19 sia rientrata, permettendo un normale svolgimento dell’evento.