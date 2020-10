Nina Zilli positiva al Covid-19: l’appello social per una maggiore attenzione

In questi giorni, tra i più difficili dall’inizio della pandemia con il nuovo aumento della circolazione del virus, anche un nome della musica italiana legato a doppio filo con l’Eurovision Song Contest ha contratto il Covid-19: si tratta di Nina Zilli.

Nella sua story Instagram la cantante piacentina, residente da diversi anni a Milano, ha raccontato della comparsa dei primi sintomi nonostante 3 precedenti esami risultati negativi:

Ho il Covid, negli ultimi 5 giorni due tamponi negativi, un sierologico negativo e dopo un’ora mi è venuta la febbre. Credo che questi esametti siano un po’ ballerini. Ma come facciamo ad essere sicuri se anche chi come me si tamponava ogni 5 secondi risultava sempre negativo?

Continuando nel suo messaggio social, Nina Zilli ha anche lanciato un appello alla massima prudenza dato che, secondo lei, il contagio può essere avvenuto in un ristorante:

Molto probabilmente l’ho preso ad una cena. Tutto il ristorante era senza mascherina, perché quando si mangia… Ecco vi consiglio di non andare al ristorante, di non stare più in luoghi chiusi e affollati. Io mi sono quarantenata, ma vi consiglio di dismettere la vita sociale questa e la prossima settimana. Ho fatto di tutto per non prenderlo, ve lo giuro. Eppure va oltre il nostro controllo.

Nina Zilli non è l’unicaa, tra gli ex-partecipanti all’Eurovision, ad aver contratto il Coronavirus. Ad inizio ottobre era stato il rappresentante croato designato per l’edizione 2020, Damir Kedzo, a risultare positivo al Covid-19 mentre in marzo era stata la volta della cantante dei Cascada, Natalie Horler (Germania, Eurovision 2013), prontamente guarita.

A Nina Zilli, che aveva rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest 2012 a Baku (Azerbaigian) classificandosi nona con “L’Amore è Femmina (Out Of Love)”, vanno i nostri più sinceri auguri di una pronta ripresa.