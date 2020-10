Eurovision 2021: Daði Freyr e i Gagnamagnið in gara per l’Islanda

Una notizia che molti fan eurovisivi attendevano ha trovato conferma: Daði Freyr ha annunciato con un tweet che sarà lui a rappresentare l’Islanda all’Eurovision Song Contest 2021.

L’artista islandese, dopo il successo con il brano Think About Things (con cui avrebbe dovuto partecipare all’edizione 2020 del concorso, poi cancellata), ha utilizzato il social network per dare la notizia, scrivendo inoltre che con lui ci saranno ancora una volta i Gagnamagnið e che a questo punto “crede di dover scrivere un’altra canzone per l’Eurovision, chiudendo tra l’altro il capitolo Think About Things“.

Think About Things è il brano con cui Daði Freyr e i Gagnamagnið hanno vinto il Söngvakeppnin 2020, risultato il preferito sia dalla giuria che dal pubblico oltre a essere considerato uno dei papabili per la vittoria all’Eurovision Song Contest 2020, costantemente in top 5 nei sondaggi.

Il brano, lato b del singolo Where We Wanna Be, ha due significati a seconda della versione in cui lo si ascolta: nella versione in lingua inglese tratta le sensazioni e il legame che l’artista ha con la figlia allora di 10 mesi; nella versione in lingua islandese, dal titolo Gagnamagnið, racconta invece una storia sulla band di supporto, venuta dal futuro per salvare il mondo con delle mosse di danza strambe.

Vedremo cosa tirerà fuori dal cilindro l’iconico artista islandese, potrebbe uscirne una nuova hit, e intanto continuiamo a ballare sulle note di Think About Things.