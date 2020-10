Festivali i Këngës 59: ecco i 26 partecipanti, assente Arilena Ara

Si tratta della selezione che tradizionalmente dà avvio alla stagione dell’Eurovision e nonostante il Covid-19, il Festivali i Këngës, il festival con cui l’Albania elegge il proprio rappresentante all’Eurovision Song Contest, si terrà ugualmente. La rassegna è giunta quest’anno alla 59° edizione.

Nelle ultime ore RTSH, l’emittente radiotelevisiva pubblica albanese, ha annunciato i 26 artisti che prenderanno parte alla manifestazione musicale. Tra di essi alcuni volti noti, tra cui Orgesa Zaimi, vincitrice della New Wave 2019.

Sicuramente ciò che balza all’occhio è l’assenza di Arilena Ara, vincitrice dell’ultima edizione del Fik e rappresentante dell’Albania all’Eurovision 2020, tristemente annullato. Nessun ritorno nemmeno per Elvana Gjata, altro nome di spicco del pop albanese che l’anno scorso era una delle favorite per la vittoria finale nel festival albanese.

Questo significa che l’Albania, come anche Italia, Svezia e Portogallo, selezionerà un nuovo artista per l’Eurovision 2021, non adottando quindi la linea di molti altri paesi che hanno già riconfermato l’artista scelto per il 2020.

A selezionare gli artisti che parteciperanno al Fik 59, una commissione speciale composta da Jonida Maliqi (rappresentante dell’Albania all’Eurovision 2019), Eugent Bushpepa (rappesentante dell’Albania all’Eurovision 2018), Alma Bektashi, Agim Doçi e Klodian Qafoku.

Di seguito la lista completa dei partecipanti:

Agim Poshka – “Vendi im”

Anxhela Peristeri – “Karma”

Devis Xherahu – “Peng”

Durim Morina (Mirud) – “Nëse vdes”

Enxhi Nasufi – “Njësoj”

Era Rusi – “Zjarri im”

Erikson Lloshi – “Jo”

Evi Reçi – “Tjerr”

Fatos Shabani – “Ty”

Festina Mejzini – “Kush je ti dashuri”

Florent Abrashi – “Vajzë”

Franc Koruni – “E morën botën”

Giliola Haveriku – “E lirë”

Gjergj Kaçinari – “Më jep jetë”

Inis Neziri – “Pendesë”

Kamela Islamaj – “Ajo vajza”

Klevis Bega (Kastro Ziso) – “Vallja e jetës”

Klinti Çollaku – “Do t’ja dal”

Manjola Nallbani – “Ora e jetës”

Orgesa Zaimi – “Valixhja e kujtimeve”

Rosela Gjylbegu – “Vashëzo”

Sardi Strugaj – “Kam me t’ba me kajt”

Stefan Marena – “Meteor”

Viktor Tahiraj – “Nënë”

Wendi Mancaku – “Si ajo”

Xhesika Polo – “Më mbron”

Il capo della delegazione eurovisiva albanese Kleart Duraj ha confermato che sarà, dunque, il tradizionale Festivali i Këngës a determinare chi rappresenterà l’Albania all’Eurovision Song Contest, ma non sapendo come si svilupperà la pandemia del Covid-19, ancora non sono note quali restrizioni saranno in vigore quando il concorso si svolgerà.

La partecipazione dell’Albania all’Eurovision 2021 è certa e farà parte dei 41 paesi (Eurovision 2021: 41 i paesi partecipanti (Italia compresa) che parteciperanno alla kermesse musicale più importante al mondo. Il formato e le date del tradizionale festival albanese devono essere ancora confermati, ma il festival si svolge tradizionalmente tra il 22 e il 29 dicembre.

L’ultimo risultato dell’Albania all’Eurovison 2019 dove Jonida Maliqi con ‘’Ktheju tokës’’ si è classificata al 17° posto. Il miglior risultato del paese balcanico è invece tuttora quello di Rona Nishliu che con ‘’Suus’’ conquistò il quinto posto all’Eurovision del 2012.